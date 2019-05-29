ثمنه مليون دولار... سر أخطر كمبيوتر في العالم

شهدت إحدى المزادات في نيويورك، بيع جهاز كمبيوتر محمول، بأكثر من 1.3 مليون دولار، رغم أنه مصاب بست فيروسات خطيرة.

© Sputnik . Ruslan Krivobok سامسونغ تطلق أخف لاب توب في العالم

ذكر ذلك موقع " بيزنيس إنسيدر " الأمريكي، في تقرير له، أمس الثلاثاء 28 مايو / آيار، مشيرا إلى أن الكمبيوتر، نسخة قديمة، ويحوي 6 من أخطر فيروسات المعلوماتية في العالم.

وقال الموقع إنه تم بيعه مقابل 1.345 مليون دولار، مشيرا إلى أنه لا يحتوي على أي ميزة وهو من نوع "نتبوك سامسونغ إن سي 10"، ويعود إلى 2008 ويعمل بنظام تشغيل "ويندوز إكس بي أس بي 3″.

ويحتوي الجهاز على فيروسات "أي لوف يو" (2000) و"ماي دوم" (2004) و"سوبيغ" (2003) و"دارك تيكيلا" (2013) و"بلاك إنرجي" (2015) و"وانا كراي" (2017)، بحسب الموقع، الذي أوضح أن تلك الفيروسات الست، تسببت في أضرار تقدر قيمتها المادية بـ 95 مليار دولار في العقدين الماضيين.

A laptop infected with 6 of the most dangerous computer viruses in history was sold at auction to an anonymous buyer for $1.345 million — here's what each virus can do pic.twitter.com/Cs14bsEfrl — Thuru (@ThuruTweets) May 29, 2019

ويقول منظموا المزاد، الذي شهد بيع هذا الكمبيوتر، إنه يتيح دراسة البرمجيات الخبيثة كما يسمح للأشخاص المهتمين في تحليل هذه البرمجيات بالاطلاع على برمجية لا تزال تعمل وتحليل طريقة عملها أو السماح للناس بوقف البرمجيات الخاصة في بيئتهم.

ولفت الموقع إلى أن المزاد جرى تنظيمه، بالتعاون مع شركة "ديب إنستنكت" لأمن المعلوماتية.