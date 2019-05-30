تعرف على أغرب الوظائف الروسية لشهر مايو

ووفقا للموقع، فإن وظيفة "حاني الشجر" كانت من أغرب الوظائف التي تم طلبها في مدينة أولان أودي الروسية، حيث يتطلب من الشخص ثني الأجزاء الخشبية بشكل يدوي. في الوقت نفسه، يجب أن يكون المرشح لشغل الوظيفة حاصل على التعليم الثانوي وخبرة لا تقل عن خمس سنوات، وبلغ راتب الوظيفة 20 ألف روبل (حوالي 320 دولارا).

كما اعتبر الموقع أن شاغر "خبير في الجبنة" من بين الوظائف الغريبة، حيث يوجد عدد من الشواغر في مدينة كالوغا، حيث يجب عليه أن يضمن تحقيق المهام المخططة واستخدام وتوفير مواد الخام المستخدمة في صناعة الأجبان وزيادة انتاجية العمل بانتظام. ومن بين الشروط أن يكون الباحث عن العمل حامل للشهادة الثانوية وخبرة لا تقل عن سنة وسوف يحصل على راتب 43 ألف روبل شهريا (حوالي 660 دولارا).

© Sputnik . Evgenya Novozhenina جبنة

وفي مدينة سوتشي الساحلية، تم طلب لعمل مؤقت "جامع أوراق الشاي"، حيث يجب عليه تجميع أوراق الشاي بشكل يدوي أو عن طريق آلة خاصة بذلك، بالإضافة إلى إزالة الأعشاب الضارة من أوراق الشاي. وسوف يحصل الشخص على راتب شهري يبلغ 25 ألف روبل (385 دولار).

© Sputnik . Nina Zotina مزارع "ماتسيستينسكي تشاي" في منطقة خوستينسكي بسوتشي

بينما في مدينة تشيليابينسك مطلوب "صانع للكراميل"، وهنا ليس من الضروري أن يكون لديه خبرة في العمل أو شهادة، والراتب يصل إلى 16 ألف روبل (حوالي 250 دولارا).