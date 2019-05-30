شاهد... نجاح عملية ولادة أصغر رضيعة في العالم

نجح فريق طبي بمستشفى في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في إجراء عملية ولادة طفلة بنجاح، يعتقد أنها الأصغر حجما في العالم.

بلغ وزن الرضيعة 245 غراما، وذكر مستشفى "شارب ماري بيرش" للنساء وحديثي الولادة، في بيان، أن الرضيعة، التي تدعى سايبي، ولدت بعد 23 أسبوعا و3 أيام من الحمل، بحسب ما نشرته شبكة "سي بي إس نيوز".

وخرجت الطفلة من المستشفى إلى المنزل، في وقت سابق من هذا الشهر، بوزن 5 أرطال (كيلوغرامين) تقريبا، وذلك بعد أن قضت حوالي خمسة أشهر في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

وصنف سجل "أصغر طفل" الذي تحتفظ به جامعة أيوا، سايبي كأصغر رضيعة في العالم على الإطلاق.

Girl believed to be world's tiniest surviving micro-preemie weighed as much as an apple at birth https://t.co/4siIX7tFSf pic.twitter.com/ohQGpwyYAP — CBS News (@CBSNews) May 30, 2019

​وكانت المستشفى أنتجت مقطع فيديو وصفت فيه الأم يوم ولادتها بأنه الأكثر رعبا في حياتها، مشيرة إلى أنها نقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بتسمم الحمل، وارتفاع متزايد لضغط الدم، حيث أبلغها الأطباء بأن جنينها بحاجة إلى الولادة بسرعة.

Born at under 1 pound, she’s going home as possibly the world’s tiniest surviving micro-preemie https://t.co/W8qvTe9iws pic.twitter.com/LRIsIzY8Tb — News Vire (@newsvire1) May 30, 2019

​واعتقد الأطباء والأم أن الرضيعة لن تعيش، لأنها ولدت بعد 23 أسبوعا فقط من الحمل، بينما عادة ما يولد الأطفال بعد 40 أسبوعا، الأمر الذي خالفته سايبي التي خرجت من المستشفى بصحة جيدة.