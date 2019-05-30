بالفيديو... لاعب الزمالك السابق إسماعيل يوسف ينهال بالسباب على "رامز في الشلال"

وقع لاعب فريق الزمالك المصري لكرة لقدم السابق، إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارته حاليا، ضحية حلقة اليوم الخميس، من برنامج المقالب "رامز في الشلال".

سخر مقدم البرنامج، رامز جلال، من إسماعيل يوسف، في بداية الحلقة، بالقول عنه "هو فارس من فرسان القلعة البيضاء، شعاره إديني تلاقيني، راجل قلبه جاحد، والجنيه عنده نمرة واحد، معانا النهاردة واحد خلص كورة وجاي في أي مصلحة، أي حاجة فيها فلوس لا يقول لأ".

وخلال المقلب، وجه رامز جلال العديد من التعليقات الساخرة لإسماعيل يوسف، بعدها تم إقناعه بالتحكيم بين فريقين متنافسين في مسابقة، وشهد البرنامج قيام الفيل برش المياه، بعدها صعدوا فوق الجسر، لينهار به الجسر ويقع في المياه وسط فزع كبير انتاب يوسف أثناء مواجهة الشلال.

وتعرض إسماعيل يوسف للإصابة في ركبته، أثناء ركوبه زورق المياه في الشلال.

وفوجئ الكابتن إسماعيل يوسف برؤية غوريلا على الجزيرة ليصاب بالرعب والخوف، ليبدي انفعالا غاضبا من رامز بمجرد اكتشافه المقلب، وقام إسماعيل يوسف بسب رامز بالألفاظ الخارجة بعد اكتشافه مقلب رامز، ولكن الأخير نجح في تهدئته بنهاية الحلقة.

وتدور فكرة برنامج "رامز في الشلال" حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.

جدير بالذكر أن مجموعة قنوات "MBC" تمتلك حقوق العرض الحصري لبرنامج رامز جلال، ويعرض عبر شاشتي "MBC" مصر و"MBC 1".