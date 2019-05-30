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21:20 30 مايو/ أيار 2019
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    كلب علقه في النافذة... رجل يوجه أغرب اتهام إلى شركة طيران

    © REUTERS / Stringer
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    وجه مسافر أغرب اتهام إلى شركة طيران أمريكية محلية، إثر تعرضه لاعتداء من كلب أحد المسافرين.

    وأشار المسافر ويدعى مارلين جاكسون، إلى أنه أثناء سفره على متن رحلة جوية متجهة من أتلانتا إلى سان دييغو، في يونيو/ حزيران 2017، قام الكلب الذي كان ضخم الحجم بتعليقه على نافذة الطائرة، وقام بتشويه وجهه، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.

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    وقام المسافر برفع دعوى قضائية ضد شركة الطيران "دلتا" الأمريكية، وكذلك المسافر صاحب الكلب، مقابل تعويض مالي غير محدد القيمة.

    وذكر جاكسون في دعواه أنه فوجئ بأن المسافر الذي كان يجلس إلى جواره اصطحب كلبه معه، وكان يحاول أن يجعله يجلس على ركبته. 

    وأضاف في الدعوى التي رفعت أمام محكمة مقاطعة فولتون، الجمعة الماضية، أن "الكلب كان كبيرا لدرجة أنه اقتحم مقعد الممر ومقعد النافذة".

    وفقا للدعوى، فإن سياسة شركة "دلتا" الخاصة بالحيوانات الكبيرة، تنص على أنه ينبغي الوقاية منها بالتواجد على أرض الطائرة، ولكن موظفيها سمحوا للكلب بالبقاء في حضن صاحبه.

    ويزعم جاكسون في الدعوى "أن الحيوان الكبير الذي هاجمه لم يكن حيوانا مدربا، ولم تتحقق منه شركة الطيران لتلبية متطلبات تدريب حيوانات الخدمة".

    وقال جاكسون إنه سأل الراكب عما إذا كان كلبه يعض، ولكنه لم يلمح له بذلك، ثم فوجئ بعد ذلك بقيام الكلب بالاستيلاء على مقعده، وأحدث عدة جروح في وجهه وعلقه في نافذة الطائرة.

    وأشار في دعواه القضائية إلى أن "هجمات الكلب تسببت في أضرار جسيمة في وجهه، بما في ذلك جروح عميقة وثقوب في الأنف والفم"، ووفقا للدعوى القضائية، فقد "نزف السيد جاكسون بغزارة لدرجة أنه تعين إزالة صف المقاعد بأكمله من الطائرة".

    وقال جاكسون إنه عانى من ضرر دائم وألم جسدي شديد ولا يزال يعاني من أزمة عاطفية، فضلا عن تكبده خسارة في تحقيق الدخل وكاد أن يفقد حياته، واتهم شركة الطيران "دلتا" أنها أهملت السيطرة على الموقف وانتهكت سياستها الخاصة بالحيوانات.

    من جانبها، قال متحدث باسم شركة "دلتا" لـ "سي بي إس" في بيان لها إنه لا يمكنها التعليق على الدعاوى القضائية المعلقة، ومع ذلك، فإنها تؤكد أن "الشركة تقوم باستمرار بمراجعة وتعزيز سياساتها وإجراءاتها الخاصة بالحيوانات على متن السفن كجزء من التزامها بالصحة والسلامة وحماية حقوق العملاء ذوي الإعاقة".

    كما شددت "دلتا" في بيانها على سياساتها في عام 2018 بشأن الحيوانات المرافقة للركاب، والتي تتطلب أن تكون متلقية تدريبا، ونالت وثائق تجيز لها الصعود على متن الرحلات الجوية، كما أنها حظرت كلاب "البيتبول" والحيوانات التي تقل أعمارها عن 4 أشهر كحيوانات خدمة أو دعم.

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    كلاب, أخبار أمريكا, كلب, طائرة, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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