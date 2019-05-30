بالفيديو... حسام حبيب يكشف سبب عدم دعوة إليسا لحضور زفافه من شيرين عبد الوهاب

كشف المطرب المصري، حسام حبيب، عن سبب عدم توجيهه الدعوة للمطربة اللبنانية، إليسا، لحضور حفل زفافه على المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وفي البداية، قال حبيب إن الزفاف كان مقتصرا على أفراد العائلتين فقط، ولكن عندما واجهته مقدمة برنامج "عايشة شو"، بأن هناك فنانات مثل منة شلبي وإلهام شاهين حضرن المناسبة، أجاب حسام حبيب أنهما من المقربات لزوجته، ودائما على تواصل معها.

وأشار حسام حبيب في البرنامج إلى أن لحن أغنية "عيشالك"، الذي غنته إليسا، جاء عن طريق الصدفة، وأضاف أنها غنتها بالصدفة أيضا.

وأوضح للبرنامج: "أنا لست ملحنا، وفكرة اللحن جاءت بالصدفة، وإليسا غنتها لأن كان لدينا نفس المنتج، وكنت وقتها أحضر لأول ألبوم غنائي وإليسا تنظم ألبومها وكان ينقصه أغنية وحيدة، وكانت "عيشالك"، ولهذا السبب اختارتها".

وتزوج حسام حبيب من شيرين عبد الوهاب في نيسان/ أبريل 2019.