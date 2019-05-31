بالفيديو... سعاد عبد الله تمازح أمير الكويت في المستشفى

زار أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الممثلة الكويتية، سعاد عبد الله في المستشفى، وذلك بعد أن تعرضت لكسر في قدمها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للزيارة، والتي تظهر فيه سعاد عبد الله وهي تمازح أمير الكويت، قائلة: "أنا زينة وقريبا سألعب في نادي أرسنال"، ليضحك ومرافقيه في المقابل على دعابتها.

بالفيديو: نقل الفنانة “سعاد عبد الله” للمستشفى وأمير الكويت يزورها للاطمئنان عليهاhttps://t.co/TbhqgjRWUx pic.twitter.com/MHeZNeURdI — فن ومشاهير (@celebNart) May 27, 2019

ونادي أرسنال هو نادي كرة قدم إنجليزي محترف في لندن.

وتعتبر سعاد عبد الله من أبرز فنانات الخليج في الكوميديا.

وكانت سعاد عبد الله، تلقت تكريما في افتتاح دورة الـ 14 لمهرجان ليالي المسرح الحر في الأردن، في شهر نيسان/أبريل، وذلك بالمركز الثقافي الملكي.