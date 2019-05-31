هل يتعطل تنزيل التطبيقات على هاتفك "الأندرويد"...هذا هو الحل

تعتبر مشكلة عدم القدرة على تحميل تطبيق من متجر "Google Play" الأكثر شيوعا لدى مستخدمي هواتف "Android" الذكية.

نشر موقع "Gadgets Now" الهندي، مجموعة من الخطوات لتخطي هذه المشكلة وتحميل التطبيقات اللازمة.

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في البداية يجب التأكد من أن يكون هاتفك الذكي متصلا بشبكة إنترنت جيدة. ففي الكثير من الأوقات يحدث أن يكون الإنترنت لا يعمل ومن ثم لا ينفك متجر "Google Play" عن عرض رسالة "جار الانتظار".

وأولى هذه الخطوات هي: حذف بيانات متجر "Play" وذاكرة تخزينه المؤقتة: حيث يساعد حذف بيانات متجر" Play" وذاكرة تخزينه المؤقتة على التخلص من الملفات الزائدة الخاصة بتطبيق متجر Play وقد يسهم في حل المشكلة.

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على الهاتف الذكي.

2. اضغط على خيار "تطبيقات".

3. ابحث عن تطبيق متجر "Google Play" واضغط عليه.

4. اضغط على خيار "التخزين" ثم على خيار "إخلاء ذاكرة التخزين المؤقت".

5. بعد هذا، اضغط على خيار "إخلاء البيانات".

6. فور الانتهاء، افتح متجر Play وجرب تنزيل أي تطبيق.