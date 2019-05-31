انتقادات شديدة لمسابقة "ملكة جمال الهند" (فيديو)

شهدت مسابقة "ملكة جمال الهند" سيلا من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع مصور للمتسابقات اللواتي تأهلن للأدوار النهائية من المسابقة.

موجة الانتقادات بدأت بعدما نشرت صحيفة "Thimes of India" الهندية صورا للمتسابقات اللواتي وصلن للأدوار النهائية.

ويعود سبب الانتقادات إلى اقتصار المتسابقات على ذوات البشرة البيضاء وغياب التنوع، بحسب ما نشرت صحيفة "dailymail" البريطانية.

وشارك صاحب حساب يحمل اسم "Sameer Sewak" صورة للمتسابقات، قائلا: "ما الخطأ في هذه الصورة؟".

في الوقت الذي وصف الكثيرون بأن صور المرشحات أقرب ما تكون الى إعلان لـ"كريم لتبيض البشرة" بسبب اللون الفاتح.