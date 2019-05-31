ضجة كبيرة في الكويت بسبب إقرار طلاب علانية بالغش في الامتحانات (فيديو)

تسبب مقطع فيديو لطلبة المرحلة الثانوية في الكويت، في ضجة كبيرة، بعد إقرارهم اللجوء إلى وسائل مختلفة للغش في الامتحانات التي انتهت يوم أمس.

وعبر النشطاء والأكاديميون في الكويت عن استيائهم، وطالبوا بإعادة الامتحانات لهؤلاء الطلبة بعد اعترافهم وتصريحهم بالغش.

مع نهاية اختبارات القسم العلمي.. طالب يكشف لموقع «المجلس» عن السماعة التي يغش بها الطلبة حيث علق قائلا «تستطيع الحصول على نسبة 90% من خلال الغش بها».

⁧#امتحان_الفلسفه_الثاني_عشر pic.twitter.com/FYzntcJYIe — المجلس (@Almajlliss) May 29, 2019

​وظهر الطلاب في المقطع كاشفين عن استخدامهم سماعات للغش في الاختبارات.

الفيديو هذا واللقاء مع الطالب راح يسقطه ويتم فصله من المدرسة ، مجاهرة الغش لن تمر مرور الكرام على وزير تربية فاضي حاليا ، الغلط الفادح من المصور المفروض مغطي وجهه حتى يصعب التعرف عليه وانا برجع على تعليقي هذا بعد أسبوع وأذكركم_ دمتم — zahi aljbori 🇰🇼 (@AljboriZahi) May 29, 2019

​وأكد الطلاب أن هناك طلاب يستخدمون السماعات، مشيرين إلى أنها متوافرة في الكويت وتتراوح أسعارها بين 30 و35 دينارا.

احنا نموّت حالنا عالدرجة وسهر و توتر ، ما بنوصل اخر امتحان الا ونحنا هلكانين وفوق هاد بيكسرونا بالتصحيح بيركزوا عالحرف.. و امثال هذا يفوّت سماعة معاه ويجيب النسبة عالبارد المستريح!!،عرفتو ليش التأخر الفكري والحضاري بمعظم الدول ☺️. — FATMA. (@fatmamutlaq8) May 29, 2019

​ومن جانبهم انتقد مسؤولين في البلاد وبينهم النواب ما جاء في الفيديو، بسبب جرأة الطلبة على مجاهرتهم بالغش.

مشان هيك تلاقيهم صيادلة مايفهمون يريدون مساعدة على مدار الساعة 🥺 — راجية الجنة (@bHEElth1hEJnJtN) May 29, 2019

​وقالت الأكاديمية الكويتية شيخة الجاسم: "لجنة الظواهر السلبية بمجلس الأمة وربع عاداتنا وتقاليدنا وأهل الثوابت الشرعية ما سمعنا صوتكم على انتشار الغش والمجاهرة بالمعصية في نهار رمضان! ولا العادات والتقاليد والدين تطبق على الحفلات وملابس المرأة فقط؟؟".

لجنة الظواهر السلبية بمجلس الأمة

و ربع عاداتنا و تقاليدنا

و أهل الثوابت الشرعية

ما سمعنا صوتكم على انتشار الغش و المجاهرة بالمعصية في نهار رمضان!

ولا العادات والتقاليد و الدين تطبق على الحفلات وملابس المرأة فقط؟؟#كويت_جديدة#الدين#الأخلاق#رمضان#امتحان_الفلسفه_الثاني_عشر https://t.co/Z4IHr1sfhl — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) May 29, 2019

​وتابعت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن "المجاهرة بالإفطار برمضان عقوبتها سجن شهر وغرامة ١٠٠ دينار. والمجاهرة بالغش برمضان شنو عقوبتها؟ متى ندخل الدين بالقوانين؟ ومتى نفصل بينهم؟ الفاطر برمضان لا يأخذ حق غيره. لكن الغشاش يأخذ نسبة لا يستحقها وبعثة وقبول لا يستحقهما. أيهما يستحق عقوبة بالقانون؟".

المجاهرة بالإفطار برمضان عقوبتها سجن شهر وغرامة ١٠٠ دينار.

والمجاهرة بالغش برمضان شنو عقوبتها؟

متى ندخل الدين بالقوانين؟ ومتى نفصل بينهم؟

الفاطر برمضان لا يأخذ حق غيره.

لكن الغشاش يأخذ نسبة لا يستحقها و بعثة وقبول لا يستحقهما.

أيهما يستحق عقوبة بالقانون؟#كويت_جديدة — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) May 29, 2019

​كما غرد المدوِن أحمد الميموني: "رسالة إلى وزير التربية / حامد العازمي.. نتمنى منك إعادة جميع اختبارت هذا الطالب بعد اعترافه رسمياً بالغش.. من أمن العقوبة اساء الادب فوق ماهو غشاش هو وقح هذا بكره شلون تأمن البلد عليه لا صار دكتور ولا مهندس!؟؟".