بالفيديو... خالد الصاوي يخرج حزامه ويهاجم غوريلا "رامز في الشلال"

وقع الممثل المصري، خالد الصاوي، ضحية حلقة اليوم الجمعة، من برنامج المقالب "رامز في الشلال".

قال مقدم البرنامج، رامز جلال، عن خالد الصاوي في البرنامج، مشيدا بتفانيه في تجسيد الشخصيات "كلنا بنخاف منه لما يعمل أي دور ولو جسد دور حرامي فمن الممكن أن يقتل الممثل الذي أمامه بمطواة".

كما سخر رامز جلال من لحية خالد الصاوي، وبنطاله، الذي وصفه بأنه غير مناسب للقميص الأسود الذي يرتديه، وذلك فور نزول الأخير من الطائرة لمكان تصوير البرنامج.

وسقط الفنان خالد الصاوي، من أعلى جسر رامز في الشلال، خلال تصوير إعلان مزعوم لأحد منتجات العصير، ليسقط في شلال المياه.

وفوجئ الفنان خالد الصاوي برؤية الغوريلا على الجزيرة، ويخلع حزامه لمواجهتها بشجاعة، وأبدى الصاوي انفعالا غاضبا من رامز بمجرد أن كشف عن هويته أمامه.

ولكن سامح الصاوي رامز جلال بسبب صداقتهما، وأكد الأخير له أنه يحب برنامجه للمقالب للغاية، ولكنه لم يتوقع أن يقع ضحية فيه في يوم من الأيام.