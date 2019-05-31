حسام حبيب يبكي على الهواء بسبب شيرين... "نفسي أجيب عيال" (فيديو)

بكى المطرب المصري، حسام حبيب، عند حديثه عن زوجته المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعدما كشف عن نشوب خلاف بينهما في إحدى المرات، وذلك بالتزامن مع تصويرها لقاء مع برنامج تلفزيوني.

وقال في حلقة أمس الخميس، من برنامج "عايشة شو"، المذاع طوال شهر رمضان: "نشب بيننا شجار كبير جدا، وأنا لم أحضر تصوير البرنامج، وجعلتني جالس في الخارج بعيدا في انتظار أن تنتهي من التصوير".

وتابع: "بعد خروجها من تصوير البرنامج لم أسألها عما فعلته في الحلقة، أو ماذا كانت إجاباتها، وشاهدت البرنامج مثل أي مشاهد عادي، وعندما سئلت سؤالا عني في البرنامج قالت "أنا خايفة أخسره"، وهذه الجملة جعلتني أبكي".

وأردف "لم أتخيل أنني من الممكن أن أحب شخصا أكتر من أهلي، لقد أصبحت أحب أن تكون شيرين أفضل مني بمراحل، أنا أرغب في أن أراها أفضل مني طوال الوقت، وأرغب في أن أقول لها أنا من يخشى أنها تبعد عني".

من ناحية أخرى، أكد حسام حبيب لبرنامج "عايشة شو" أنه يرغب في إنجاب أطفال من زوجته شيرين عبد الوهاب، ولا يرغب في تأجيل الإنجاب، وذلك لأن الأطفال رزق، بحسب رأيه.

وقال: "على الرغم من وجود علم وتكنولوجيا قادرين على تأجيل إنجاب الأطفال، ولكني أحب مفاجآت الله، ولو حدث وأن أصبحت شيرين حامل الآن فسيكون رزقنا نحن الاثنان، وهذا أهم من المال والشهرة".

وواصل "أنا أعلم كم أن شيرين أم ماهرة، ولو تم تخييرنا بين إنجاب الأطفال والعمل فسنختار الأطفال بكل تأكيد".

يشار إلى أن زواج حسام حبيب من شيرين عبد الوهاب تم في نيسان/ أبريل 2018.