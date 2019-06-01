العلماء يثبتون التأثير السلبي لـ"تويتر" على الدراسة

يؤثر البقاء الطويل للطلاب على "Twitter" سلبًا على أدائهم الدراسي. تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل خبراء من الجامعة الكاثوليكية للقلب المقدس في إيطاليا، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

لقد أجروا دراسة بين 1.5 ألف طالب بأداء عالٍ. كواحدة من المهام، طُلب منهم قراءة رواية The Late Mattia Pascal للكاتب المسرحي الإيطالي لويجي بيرانديلو.

ثم قام المشاركون في التجربة بتحليل العمل. استخدم نصف المشاركين Twitter لمناقشة التحليل، بينما استخدم النصف الآخر الأدب التقليدي والمحاضرات والندوات.

بعد ذلك، اجتاز الطلاب الاختبار، واتضح خلاله أن نتائج أولئك الذين استخدموا الأساليب التقليدية لتحليل المواد أعلى بنسبة تتراوح بين 20 و40٪ من أولئك الذين رسائل Twitter.

تجدر الإشارة إلى أنه في كثير من الأحيان يتم نشر معلومات خاطئة في الشبكة الاجتماعية، مما يشكل رأيًا غير صحيحا، وغالبًا ما يتم تقديم التوصيات من قبل المستخدمين الذين ليسوا خبراء في مجال معين.