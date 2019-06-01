السعودية... استدعاء 1041 سيارة هيونداي بسبب خلل خطير

وذكرت صحيفة "البلاد" السعودية، أن السيارات المستدعاة من موديلات العام 2019، وذلك بسبب حدوث خلل فني في المحرك.
وأشارت الوزارة إلى أن الاستدعاء تم لاحتمالية حدوث خلل في وحدة التحكم بالمحرك، ما قد يؤدي إلى توقفه أثناء القيادة في ظروف المناخ الصعبة كالعواصف الرملية.
لاحتمالية حدوث خلل في وحدة التحكم بالمحرك قد يؤدي إلى توقف المحرك أثناء القيادة..— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 1, 2019
"#التجارة" تعلن عن استدعاء 1,041 مركبة هيونداي سنتافي 2019. pic.twitter.com/akGDGYbdor
وطالبت الوزارة أصحاب المركبات المستدعاة التأكد من شمول الرقم التسلسلي للمركبة في موقع الاستدعاءات.
كما دعتهم للتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)