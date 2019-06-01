السعودية... استدعاء 1041 سيارة هيونداي بسبب خلل خطير

استدعت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، اليوم السبت، 1041 مركبة من نوع هيونداي سنتافي.

وذكرت صحيفة "البلاد" السعودية، أن السيارات المستدعاة من موديلات العام 2019، وذلك بسبب حدوث خلل فني في المحرك.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستدعاء تم لاحتمالية حدوث خلل في وحدة التحكم بالمحرك، ما قد يؤدي إلى توقفه أثناء القيادة في ظروف المناخ الصعبة كالعواصف الرملية.

لاحتمالية حدوث خلل في وحدة التحكم بالمحرك قد يؤدي إلى توقف المحرك أثناء القيادة..

"#التجارة" تعلن عن استدعاء 1,041 مركبة هيونداي سنتافي 2019. pic.twitter.com/akGDGYbdor — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 1, 2019

​وطالبت الوزارة أصحاب المركبات المستدعاة التأكد من شمول الرقم التسلسلي للمركبة في موقع الاستدعاءات.

كما دعتهم للتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.