بالفيديو... سعودي يقود سيارته بسرعة جنونية بقدمه ويلعب "ببجي" بيده

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب سعودي وهو يقود سيارته بقدمه بسرعة جنونية، ويلعب "ببجي" بيده.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن المقطع أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر الشاب يقود مركبة على سرعة جنونية تصل إلى 220 كلم في الساعة وهو مثبت مقودها بقدمه، ويستخدم يده في لعب الببجي الشهيرة.

وأضافت أن الشاب عرض حياته وحياة الآخرين لخطر الموت دون أي اكتراث لما يفعله.

وأشارت إلى أنه "لم يحدد زمن أو مكان رصد المقطع؛ غير أن موثقه، وهو مرافق للشاب، أكد أنه على أحد الطرق السريعة وأنه كان يسير بسرعة 220 كلم في الساعة مرددا: "أليس هذا موت"، وسط مطالبات بمعاقبته".