شهيرة بعد مقلب "رامز في الشلال": مبسوطة أنني أصبحت ترند على "غوغل"

أصبحت الممثلة المصرية، شهيرة، من أكثر الموضوعات رواجا على محرك البحث الأمريكي "غوغل"، وذلك بعد وقوعها ضحية في برنامج المقالب "رامز في الشلال"، اليوم السبت.

وتعقيبا على هذا، علقت شهيرة عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "أنا عملت ترند علي غوغل في رامز. مبسوطة أن الناس لسه بتهتم لأمري برغم اعتزالي أكتر من 20 سنة. شكرا للحب ده".

وقبل عرض حلقتها، أكدت شهيرة عبر "فيسبوك" أن ما حدث لها "شيء صعب" على حد وصفها، ولكنها أكدت أنها لم تكن على علم بمقلب "رامز في الشلال".

وأشارت إلى أنها أحبت التجربة، على الرغم أن البعض كان لا يفضل وقوعها ضحية مقالب رامز جلال.

ووصف "جلال" شهيرة في البرنامج المذاع طوال شهر رمضان، على فضائية "إم بي سي مصر"، بأنها "حفرية من الحفريات ولا أحد يعرفها وانقرضت أساسا".

يشار إلى أن شهيرة أثارت جدلا من حولها، خلال الأشهر الماضية، بعدما ظهرت في إحدى المناسبات العامة، وهي غير مرتدية للحجاب.

وتدور فكرة برنامج "رامز في الشلال" حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.