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02:28 02 يونيو/ حزيران 2019
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    علا الفارس

    بسبب قطر... فضائية إماراتية توقف عرض مسلسل من بطولة علا الفارس

    © Photo/ Facebook/ olaalfares
    منوعات
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    قررت فضائية إماراتية، اليوم الأحد، وقف عرض مسلسل الدراما الأردني "صبر العذوب" من على شاشتها، والذي تشارك في بطولته الإعلامية الأردنية، علا الفارس.

    وأوضحت فضائية "الظفرة" الإماراتية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن سبب وقفها عرض المسلسل، هو انضمام بطلته، علا الفارس، إلى قناة "الجزيرة" القطرية.

    وقالت الفضائية الإماراتية عبر حسابها على تويتر: "تعتذر القناة من الجمهور الكريم عن الاستمرار في عرض مسلسل صبر العذوب". وأضافت أن ذلك "بسبب انضمام بطلة المسلسل لقناة الجزيرة التي تنشر الإرهاب والكراهية والفوضى في الوطن العربي".

    وانضمت علا الفارس إلى شبكة "بي إن" القطرية، بعدما أعلنت مغادرتها محطة "إم بي سي" السعودية، في شهر فبراير/شباط، وذلك بعد تعاون معها استمر 15 عاما.

    وكانت علا الفارس أثارت جدلا في العام الماضي 2018، بسبب تغريدتها في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017،  أثناء عملها كمذيعة في محطة "إم بي سي" السعودية، تعقيبا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

    علا الفارس
    © Photo/ Facebook/ olaalfares
    علا الفارس: أشكر من يتهموني بـ"الخيانة" في السعودية... هذا موقفي من قطر
    وغردت الفارس: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا… الليلة ندين وغدا نغني "هلا بالخميس".

    وأثارت تغريدة علا الفارس وقتها، ضجة واسعة على موقع "تويتر"، إذ اتهمها مغردون بأنها "أساءت" إلى السعودية.

    وكانت الفارس قد ظهرت، في أواخر شهر مارس/ آذار، عبر مقابلة مع "فرانس 24"، لتؤكد أن تغريدتها المسيئة للسعودية تم فهمها بشكل خاطئ، وإنها كانت "مزحة".

    وقالت الفارس في المقابلة، إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأضافت أنها لم تتحدث عن الموضوع، لإيمانها بمقولة "أميتوا الباطل بالسكوت عنه".

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    انتظرووووووونا 😎

    A post shared by Ola Tahseen Al Fares ⚖️ (@olaalfares) on May 29, 2019 at 2:59pm PDT

    وستقدم علا الفارس عبر فضائية "بي إن دراما" القطرية، برنامج يحمل اسم "مع أو ضد"، والذي سيعرض ابتداءا مع أول أيام عيد الفطر.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    تلفزيون, مسلسل, أخبار منوعات, مشاهير, بي إن سبورت, علا الفارس, السعودية, الإمارات العربية المتحدة, قطر
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