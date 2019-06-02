"أبل" تفاجئ مستخدميها بقرار جديد

رفعت شركة أبل الحد الأدني من البيانات المسموح بتنزيلها إلى 200 ميغابايت، بعدما كان 150.

وقالت صحيفة الوئام إن أبل زادت بذلك البيانات المسموح بتنزيلها دون الحاجة إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي.

“آبل” تتيح للمستخدمين تنزيل تطبيقات حتى 200 ميجابايت https://t.co/xpzkWxaLzZ #الوئام — صحيفة الوئام (@alweeamnews) June 2, 2019

ولن تصل المستخدمين بعد ذلك رسالة تطلب منهم خدمة "الواي فاي" من أجل تنزيل التطبيقات التي يقل حجمها عن الحد الأقصى الجديد.

وتعمل أبل على تعديل حجم الملفات التي يمكن تنزيلها كل عدة سنوات مع تحسن خدمات شبكات الاتصالات الخلوية.

وكانت آخر مرة تم تعديل تحميل البيانات بدون "واي فاي" في 2017، ووقتها رفعت أبل الحجم من 100 إلى 150 ميغابايت.