نظام إلكتروني يكتشف الغش في الأبحاث العلمية

يعمل باحثون من جامعة دنماركية على إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف عمليات الغش في الأبحاث المدرسية.

وأثبتت دراسات عدة، أن الباحثين يستعينون بأجزاء من أبحاث قديمة وينسبونها لأنفسهم، حسب جريدة الاقتصادية.

استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لكشف الغش أثناء عمل الأبحاث الدراسية https://t.co/sEzOska17A — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) June 2, 2019

الفريق البحثي بجامعة كوبنهاغن الدنماركية، نجح في ابتكار منظومة إلكترونية تستعمل الذكاء الاصطناعي، لرصد أي فقرة منقولة من أبحاث سابقة.

وتسمى المنظومة الجديدة "جست رايتر" وتعمل على قاعدة بيانات تضم 130 ألف دراسة بحثية تم الحصول عليها من 10 آلاف مدرسة ثانوية في أنحاء الدنمارك.

وتعد المنظومة حتى الآن مشروعا بحثيا، ولم يتدخل مرحلة التجريب العملي.