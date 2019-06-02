نقل الفنان المصري عزت أبو عوف إلى المستشفى في حالة حرجة

وأكد تلك المعلومة، الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي، إذ شارك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، منشورا كشف فيها تعافي الفنان حسن حسني وتحسن حالته الصحية من الأزمة التي مر بها اليومين الماضيين، بينما طالب محبي الفنان عزت أبو عوف بالدعاء له.

وقال: "دعواتنا للفنان النبيل عزت أبو عوف حالته حرجة ربنا هو الشافي".

يشار إلى أن آخر ظهور فني لعزت أبو عوف، كان بصحبة المطرب المصري، عمرو دياب، في إعلان تابع لشبكة المحمول "فودافون".

وكان عزت أبو عوف، أجرى جراحة قلب مفتوح في أغسطس/آب عام 2015.

وعزت أبو عوف من مواليد 21 أغسطس/آب عام 1948، وكانت بدايته الفنية من خلال فرقة "الفور إم" الغنائية، التي أسسها مع أشقائه، ثم امتهن التمثيل في عام 1992، ويعتبر أول من اكتشف المطرب المصري محمد فؤاد وقدمه لفرقته "الفور إم"، وله رصيد حافل في السينما والدراما التلفزيونية، وشارك معظم فناني مصر أعمالهم، منهم عادل إمام في فيلم "طيور الظلام" وعمرو دياب في فيلم "آيس كريم في جليم" وأحمد زكي في "أرض الخوف".

كما تولى عزت أبو عوف رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 2006، واستمر بنجاح لمدة 7 سنوات، وتم لأول مرة خلال فترة رئاسته للمهرجان استضافة الممثلة الفرنسية/ جوليت بينوش، والنجم الأمريكي، ريتشارد جير، وذلك في الدورة 34 للمهرجان.