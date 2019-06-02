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14:40 02 يونيو/ حزيران 2019
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    فتاة تتناول الطعام

    تناول هذه الأطعمة تثير الكسل وخمول

    © Depositphotos / Leungchopan
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    نصح خبراء التغذية بالابتعاد عن بعض الأطعمة التي تسبب الشعور بالكسل والخمول وانخفاض مستوى الطاقة بعد تناولها.

    زيت الزيتون
    © Fotolia / Сarballo
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    هناك أنواع من الأطعمة، يؤدي تناولها بشكل غير متزن إلى صرف الجسم طاقة أكبر ووقت أكثر لهضمها.

    1. الخبز الأبيض

    تناول الخبز المصنوع من الدقيق الأسمر، لأن الدقيق الأبيض يسبب ارتفاعا شديدا في نسبة السكر بالدم، والذي ينخفض بعد ذلك بشكل كبير.

    والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والقمح فيستغرق وقت طويل لامتصاصه، مما يحافظ على زيادة الطاقة لفترة أطول.

    2. المقليات

    تحتاج الأطعمة المقلية والغنية بالزيوت والدهون إلى وقت طويل حتى تهضم، وبالتالي يحتاج الجسم إلى مجهود أكبر لنقل الدم من الأطراف إلى الأعضاء، مما يترك الجسم بطاقة أقل لمدة 6 إلى 8 ساعات.

    3. أغذية منخفضة السعرات الحرارية

    يسبب تناول هذه الأطعمة بشكل مبالغ فيه، إعطاء الدماغ إشارات بالجوع، مما يؤدي إلى بطء عملية الأيض (حرق السعرات) وانخفاض مستوى الطاقة في الجسم.

    وبالتالي من الأفضل تناول كمية مناسبة من الأطعمة على فترات منتظمة، وعدم إهمال أي وجبة من الوجبات الأساسية، وعد الانتظار حتى الشعور بالجوع الشديد.

    مايكرويف
    © flickr.com/ Chris Kelly
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    4. أطعمة منخفضة الحديد

    يساهم الحديد في تحويل السعرات الحرارية إلى طاقة، ولذلك عندما ينقص في النظام الغذائي الخاص فإن ذلك يقلل من مستويات الطاقة، وبالتالي يزداد الإحساس بالتعب والخمول.

    والأطعمة التي تحتوي على الحديد منها الخضروات واللحوم والكبد والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى المكسرات والفواكه المجففة والشوكولاتة الداكنة.

    5. مشروبات الطاقة

    يعتقد كثير من الناس أن مشروبات الطاقة هي أفضل السبل لتجديد الحيوية والنشاط اليومي، ولكن في الحقيقة هذه اعتقاد خاطئ.

    فمشروبات الطاقة مصنوعة للعمل على المدى القصير، حيث تملأ الجسم بالكافيين والسكر لفترة، ويشعر الشخص بالطاقة والنشاط، ولكن بعد ذلك سوف تنخفض نسبة السكر في الدم أكثر من المعدل الطبيعي.

    6. الكافيين

    يجب تناول كمية كافيين معتدلة يوميا، فإن ذلك سيكون حتما مفيدا للصحة ويعزز الطاقة.

    ولكن إذا أضحى المرء يعتمد على الكافيين للحصول على الطاقة وخاصة في الأوقات القريبة من النوم، فإن ذلك سيضر الجسم لأنه يقلل من الرغبة في النوم،وهذا بالطبع سيؤدي إلى انخفاض الطاقة لديك.

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    الكلمات الدلالية:
    السعرات الحرارية, الخبز, الدهون, أطعمة, الدماغ, الدم, الطاقة, الحديد, نظام غذائي, وكالة سبوتنيك, العالم
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