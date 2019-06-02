فيديو صادم لبقرة نافقة على شواطئ تل أبيب

أفادت مصادر إسرائيل أن السفن التي تحمل المواشي إلى إسرائيل لتسمينها وذبحها غالباً ما تتخلص من الحيوانات المريضة أو الجريحة عن طريق إلقائها في البحر أحيانا، حتى لو كانت لا تزال على قيد الحياة.

ورأى السياح مظهرا موحشا لجثة بقرة متحللة على شواطئ تل أبيب أدى إلى تخريب يوم عطلتهم الأول.

פרה מתה בתוך הים צפה לכיוון החוף,

המציל הכריז ״לא להיבהל מתקרבת פרה מתה לחוף מתוך המים העמוקים״, כולם חשבו שהוא צוחק ואז זה קרה: pic.twitter.com/LYJSr2RIhJ — ינון עידן (@yinon_idan) June 1, 2019

وقد شهد المشهد غير السار مئات الأشخاص، بمن فيهم الأطفال الصغار.

גופת עגל נצפתה לעיני עשרות מתרחצים בחוף הצוק בתל אביב, לאחר שככל הנראה הייתה על אוניית משלוחים. אור קרן, תיעד את המראה המזעזע וסיפר: "בן אדם הולך בשבת לים עם המשפחה שלו, ורואה פרה מתה. למה זורקים אותן לים, ולמה ילדים צריכים לראות את הדברים האלה?"@daniel_elazar (צילום: אור קרן) pic.twitter.com/u54Zne4Lv3 — כאן חדשות (@kann_news) June 1, 2019

يذكر أنه تم نقل حوالي 50 ألف عجل إلى إسرائيل في يناير/كانون الثاني وحده، وأقر الكنيست العام الماضي، قانونا في قراءته الأولية يحظر النقل المباشر للماشية من أستراليا وأوروبا إلى البلاد، ويهدف مشروع القانون المقترح إلى وقف هذه الممارسة تمامًا بعد مرور ثلاث سنوات على أن تصبح قانونًا.