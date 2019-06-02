قرار جديد من نقابة المهن الموسيقية بشأن شيرين عبد الوهاب

أصدرت نقابة الموسيقيين، قرارا برفع الإيقاف عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، وحفظت التحقيقات في واقعة اتهامها بالإساءة إلى مصر فى إحدى الحفلات المقامة بدولة عربية.

ووفقا لبوابة "أخبار اليوم"، قالت النقابة في بيان: "نفيدكم بأن مجلس النقابة بجلسة 29 مايو/أيار رفع الإيقاف، وحفظ التحقيق. نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير".

كانت المطربة شيرين قد حضرت التحقيق معها بنقابة المهن الموسيقية بصحبة زوجها حسام حبيب ومحاميها.

وأصدر هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بيانا صحفيا، على خلفية أزمة المطربة بعدما تم اتهامها بالإساءة لمصر خلال حفلها الأخير في البحرين.

وقال هاني شاكر: "ستظل نقابة المهن الموسيقية درعاً من دروع الوطن تزود وتدافع عنه ضد كل من يتجاوز ضده في الداخل أو الخارج بما لديها من حقوق قانونية من مراقبة تمتد على جميع أعضائها ومراقبة سلوكياتهم وتقويمه".