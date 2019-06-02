"حجر شيشية" دليل على عدم وفاة الفنان المصري حسن حسني

نشر الممثل المصري محمد هنيدي صورة تجمعه بالممثل المصري حسن حسني نافيا بها ما تم تداوله مؤخرا عن وفاة الأخير.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أنه تم نقل حسن حسني (87 عاما)، إلى المسشفى، إثر تعرضه لأزمة صحية شديدة، وتداول البعض أخبارا عن وفاته نتيجة هذه الأزمة.

وكتب هنيدي على الصورة التي نشرها على صفحته الشخصية بالفيس بوك "عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان.. الصورة متصورة حالا".

وكان حسن حسني قد صرح لصحيفة "الوطن" المصرية أن كل ما أثير بشأن تعرضه لأزمة صحية ودخوله المستسفى بسببها هو أمر عار من الصحة.

وقال حسني: "تعجبت مما أثير على صفحات السوشيال ميديا من تعرضي لأزمة صحية ودخولي على إثرها المستشفى، أنا الحمد لله بصحة جيدة وموجود في منزلي، وكل ما أثير حولي ليس إلا مجرد شائعة قرأت عنها مثلكم تماما".

ومن جانبها قالت الفنانة نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية إن "حسن حسني حاليا بخير وبصحة جيدة ويتلقى العلاج بمنزله وكل ما قيل عن نقله حاليا المستشفى غير صحيح".

وحول تفاصيل حالته الصحية، قالت عنبر: "الفنان حسن حسني كان يعاني من بعض التعب منذ فترة طويلة، ووقتها ذهب للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية ليطمئن الأطباء على حالته الصحية، وهو حاليا بمنزله وبصحة جيدة".