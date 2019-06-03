بعد وعكتها الصحية... أنغام تسافر إلى دولة خليجية

أثارت المطربة المصرية، أنغام، قلق متابعيها أخيرا، بعدما أعلنت تعرضها لوعكة صحية، ومشاركتها لصورة لها وهي من داخل المستشفى.

ولم تفصح أنغام عن سبب الوعكة الصحية، ولكنها اكتفت بالتعليق على صورتها التي نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت "الحمد لله".

View this post on Instagram الحمدالله A post shared by Angham (@anghamofficial) on Jun 1, 2019 at 4:28pm PDT

ولكن بعدها، كشفت أنغام عن تطورات حالتها الصحية، إذ شاركت اليوم الاثنين، مقطع فيديو ظهرت خلاله عبر "إنستغرام"، من بروفات حفلها الغنائي في عيد الفطر بدولة الكويت، وعلقت عليه: "شكرا لكل الذين سألوا عني، أنا بخير.. وعكة بسيطة وعدت وأنا الآن في بروفة حفلة العيد بالكويت".

من المقرر أن تحيي حفلا غنائيا بدولة الكويت خلال احتفالات عيد الفطر، والذي يجمعها بالفنان الخليجي مطرف لمطرف يوم الجمعة 7 يونيو/حزيران الجاري، وذلك في صالة 5 بمعرض الكويت الدولي أرض المعارض.