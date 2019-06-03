مجموعة وظائف مغرية برواتب سخية وجهد قليل... تعرف عليها (فيديو)

أن تتمكن من اختيار مهنة مريحة وذات راتب عال هو حلم كل شخص، كما يختلف المجال الذي يريد أن يعمل فيه شخص عن آخر، لكن هناك وظائف تتميز بغرابتها ما يدعك التساؤل لما يقبل أي شخص في هذا العمل أيمكن أن يكون هو العمل الذي تحلم به.

جمعت لكم أسرة " سبوتنيك " قائمة الوظائف، التي يمكنها أن تحقق كافة أمنياتك.

1. الاعتناء ببيوض السلاحف وقلبها على بطنها

تمول جمعيات خيرية مشاريع عدة في إنقاذ السلاحف من الانقراض وحمايتها من ضرر الإنسان، ومن مهام المتطوعين الاعتناء بالسلاحف على الشواطئ وتغيير مكان البيوض التي وضعتها إلى مكان آمن وحتى قلب السلاحف الكبيرة على بطنها بعد أن قلبتها الأمواج على ظهرها فلا تتمكن السلاحف الكبيرة من قلب نفسها، وفي المتوسط تبلغ أجرة هذا العمل 500 دولارا في الأسبوع.

2. حضن الباندا

افتتح مركز بحوث وحماية الباندا وظائف فريدة من نوعها في الصين عام 2014 وهي مربيات صغار الباندا.

لا يقتصر الأمر على عشاق الباندا في قضاء الوقت مع الدببة المحببة طوال اليوم، بل يحصلون أيضًا على 32 ألف دولار سنويًا، بالإضافة إلى غرفة، وكرسي في مجلس إدارة، وحتى سيارة شركة، متطلبات الوظيفة هي: مهارات في الكتابة والتصوير الفوتوغرافي، ومعرفة اللغة الصينية وكذلك "بعض المعرفة الأساسية عن حيوانات الباندا"، وعلى الموظفين حضن الباندا طوال الوقت، بحسب "تشاينا ديلي".

3. توسيع حذاء الملكة إليزابيث

ومن الوظائف المتعددة داخل القصر هناك من يقوم بتوسيع الحذاء الجديد للملكة لضيقه عليها فهي كبيرة في العمر وتحتاج إلى قوالب أحذية واسعة ومريحة، بحسب "ذي تلغراف".

4. رفع البطريق

البطاريق تتحرك ببطء وبعد إقلاع الهليوكوبتر تقع على ظهرها بسبب الضوضاء التي تثيرها الطائرة، ولا يستطيع البطريق الوقوف بمفرده بعد ذلك، وفي حال تركه قد يكون ضحية حيوان مفترس، وتنتشر هذه الوظائف في أنتاركتيكا والقطب الجنوبي على محطات العديد من الدول وتدفع أمريكا 6500 دولارا شهريا على هذه الوظيفة.

5. العمل كصديق أو فرد من عائلة بالآجار

يهتم المجتمع الياباني بالمظاهر كثيرا، فيريد الجميع أن يبدو مثاليا فإذا لم يكن لديه عدد ضيوف كاف يستأجر ضيوف كأصدقاء من خدمة "فاميلي رومانس" مثلا، ويعمل الموظفون هناك كممثلين ليأخذوا مختلف أدوار الحياة التي يطلبها الزبون، مثل الحبيب والأب والأخت إلخ.

6. بيع إعلانات قمصان

أسس جاسون سادلر موقع iwearyourshirt.com في عام 2008، ومنذ ذلك الحين، يجمع هو وزملاؤه الأربعة 500 ألف دولار سنويا عن طريق بيع إعلانات لقمصان يلبسونها ويروجونها، وفقا لـ"بيزنس إنسايدر".

7. تغيير المصابيح على برج شاهق

ويبلغ راتب عامل تبديل مصابيح برج إيفل، 20 ألف دولار، يتم تبديلها كل أربع سنوات 10 آلاف مصباح إضافة الى تنظيف أغطيتها الزجاجية.

ويجب على العمال عدم الخوف من المرتفعات، فيبلغ طول البرج 324 مترا.

يجب على العمال والتقنيين أثناء تسلق البرج وتبديل مصابيحه ربط أنفسهم بحزام الأمان وأخذ الاحتياطات اللازمة لسلامتهم أثناء العمل.

8. تناول الحلويات

تقدم شركات كبيرة لتصنيع الحلويات فرصة عمل من خواصها أنه على الموظف تناول 2.5 كغ من الحلويات يوميا، ويجب أن تكون حواسه ذوقه متطورة، وتدفع الشركة غالبا 1700 دولارا شهريا على هذا العمل.

9. موظف جوازات على جزيرة

يتلقى الموظف 50 ألف جنيه إسترليني سنويا ليوم عمل واحد في الأسبوع لساعة واحدة، فتصل طائرة واحدة أسبوعيا على جزيرة "سانت هيلينا" في جنوب المحيط الأطلسي.