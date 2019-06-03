ابتكار جديد يحدث طفرة في صناعة طائرات الركاب (فيديو)

تقوم الخطوط الجوية الملكية الهولندية بتمويل مشروع جديد في مجال النقل الجوي، سيشهد تغيير شكل وتصميم الطائرات.

يتميز التصميم الجديد المسمى "فلاينغ — في"Flying-V، بعرض مماثل لعرض جناح الطائرة العادية، ويمكنه حمل ما يصل إلى 314 راكبا، وفقا لما نشرته "ديلي ميل".

وكشف خبراء جامعة "دلفت" الهولندية التي صممت الطائرة، أنها ستستهلك وقودا أقل بنسبة 20%، وأن الأجنحة ستحمل قمرة الركاب ومساحة الشحن وخزانات الوقود وكافة الهياكل الأساسية الأخرى.

وسيتم تثبيت اثنين من المحركات النفاثة التوربينية في الجزء الخلفي من الطائرة، وسيقلل التصميم من البصمة الكربونية للسفر الجوي ونفقات الوقود.

وسيبلغ حجم الطائرة الجديدة حجم طائرات "إيرباص A350" التقليدية و"بوينغ 787″، وستكون قادرة على استخدام البوابات وحظائر الطائرات والممرات الحالية، حيث يبلغ عرضها 65 مترًا، وطولها 55 مترا.