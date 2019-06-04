عقب انتظار طويل... ولادة حيوان مهدد بالانقراض (صورة)

بعد انتظار طويل الأجل، شهدت حديقة حيوانات لينكولن بارك في شيكاغو، حدثا سعيدا بولادة حيوان مهدد بالانقراض.

وانتظر رواد وموظفي حديقة الحيوانات 15 شهرا لولادة وحيد قرن أسود تمكن من الوقوف عقب 53 دقيقة فقط من مولده.

وقال مايك موري، المسؤوال في حديقة الحيوانات: "تمثل الولادة الحفاظ عل نوع من الحيوانات المهددة بالانقراض والتي تواجه الكثير من التحديات".

The calf continues to surpass milestones! Animal care continues to monitor from afar as Kapuki cares for the calf. Since last night, the calf has been observed nursing several times. The first 48 hours of a calf’s life are critical and we remain cautiously optimistic. #rhinowatch pic.twitter.com/3X7JxxEoxm — Lincoln Park Zoo (@lincolnparkzoo) May 20, 2019

وانخفض عدد حيوانات وحيد القرن السوادء بنسبة 98% بين عامي 1960 و1995، وفقا لإحصاءات الصندوق العالمي للحياة البرية.

ويعد وحيد القرن الأسود من الأنواع المهددة بالانقراض، حيث يبلغ عددها فقط بين 5000 إلى 5400.