ياسمين الخطيب تكشف سر منع إذاعة حلقتها مع رامز جلال

كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن السبب الحقيقي وراء عدم عرض حلقتها في برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على mbc مصر.

وكتبت الخطيب عبر صفحتها على "إنستغرام": "حلقتي مع رامز جلال اتضح أن فيها مشكلة في الصوت (عطل في المايك طول فترة وجودي في المركب)، والناس مشكورين عملوا محاولات مضنية لعلاجها وإذاعتها وفشلوا".

وأضافت: "الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً إنها باظت عشان 90% منها كان "تيت.. تيت"، والأهم إن شكلي بالشعر المبلول والعيون الزرقاء والكحل السايح، كان نسخة من "أندر تيكر"، وإنتم كنتم هاتهروني كوميكس".

وأتمت "مفيش حلقة ممنوعة ولا حلقة مسربة.. مش هانقضي رمضان 2019 كله "شاهد الحلقة الممنوعة من العرض لياسمين الخطيب"! هو مافيش غيري السنة دي ولا إيه".

استطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، بينهم أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى خطاب، خالد الصاوي، ياسمين الخطيب، فيفي عبده، محمد أنور، شهيرة، تامر حبيب، أحمد حجازي، حسين الشحات، رضا عبد العال، وغيرهم من نجوم الفن والرياضة والإعلام.