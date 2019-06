ياسمين الخطيب تكشف سر منع إذاعة حلقتها مع رامز جلال

View this post on Instagram

🦍 توضيح حلقتي مع رامز جلال اتضح ان فيها مشكلة في الصوت (عطل في المايك طول فترة وجودي في المركب)، والناس مشكورين عملوا محاولات مُضنية لعلاجها وإذاعتها وفشلوا.. الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً إنها باظت عشان ٩٠٪؜ منها كان "تييييييييت.. تييييييت"، والأهم إن شكلي بالشعر المبلول والعيون الزرقاء والكحل السايح، كان نسخة من "أندر تيكر"، وانتم كنتم هاتهروني كوميكس! مافيش حلقة ممنوعة ولا حلقة مسربة.. مش هانقضي رمضان ٢٠١٩ كله "شاهد الحلقة الممنوعة من العرض لياسمين الخطيب"! هو مافيش غيري السنة دي ولا إيه يا عم رمضان! 😁

