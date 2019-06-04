قبل تهنئتها بعيد الفطر... هيفاء وهبي تفجر مفاجأة حول سر غيابها طوال شهر رمضان

فجرت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، مفاجأة وصفتها تقارير إعلامية بالصادمة، حول سر غيابها طوال شهر رمضان.

وجاءت تصريحات هيفاء وهبي، خلال تغريدة نشرتها على حسابها عبر "تويتر"، والتي كانت تهنيء فيها الجميع بأول أيام عيد الفطر المبارك.

#عيد_مبارك ، ينعاد على الجميع.

أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر…خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً.

الحمدلله على كل شئ#eidmubarak — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 4, 2019

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وقالت هيفاء وهبي إن سر غيابها طول شهر رمضان عن أي أعمال درامية أو مقابلات حوارية أو حتى الظهور إعلاميا أو في أي حفلات هو إصابتها بوعكة صحية، بحسب قولها.

وتابعت: "عيد مبارك… ينعاد على الجميع، اعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية اتعرض لها منذ أكثر من شهر".

ومضت: "خلوني بصلواتكم وان شاء الله أعود لكم قريبا… الحمد لله على كل شيء… عيد مبارك".

ولم تفسر هيفاء وهبي ما هي تلك الوعكة الصحية التي تمر بها.

جدير بالذكر أن الفنانة هيفاء وهبي حلت ضيفة شرف في بعض حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وبطل "مسرح مصر" محمد عبد الرحمن.

مسلسل "الواد سيد الشحات" من إنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.