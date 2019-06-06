أحلام تعد الجمهور السعودي بحدث تاريخي (فيديو وصور)

أعلنت المطربة الإماراتية أحلام، إحياء حفل غنائي كبير في المملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ووصلت أحلام، صباح اليوم الخميس، إلى مطار جدة، استعدادا لإقامة أولى الحفلات الغنائية بموسم جدة، على مسرح الجوهرة، في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

#فيديو وصول فنانة العرب #أحلام إلى مطار #جدة إستعداداً لحفل يوم السبت الذي سيقام في مدينة الملك عبدالله الرياضية على مسرح #الجوهرة (الصالة المغطاة)

#احلام_في_جدة



تباع تذاكر حفل احلام في جميع فروع فيرجن ميجا ستور أو من خلال الموقع التالي:https://t.co/fN0F8nWIpz

— @AhlamAlShamsi pic.twitter.com/8Hhz7drDqQ — Ahlam Media | أحلام ميديا (@Ahlam_Media) June 6, 2019

وأكدت فنانة العرب أنها "تفتخر بأن يكون مثل ذلك التنظيم موجودًا في الخليج العربي، ووعدت جمهورها السعودي بأن يكون الحفل تاريخيا".

انتظركم جمهوري الكبير الاسبوع المقبل يوم السبت في #جده بتاريخ ٨ من شهر يونيو رابع ايام العيد باذن الله واوعدكم بحفل يليق بجمهوري 🇸🇦💚 قريباً تفتح ابواب الحجوزات انتظرونا 🌹🙏🏻 pic.twitter.com/y9priXHqor — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) May 31, 2019

وكانت أحلام أحيت أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، في 21 مارس/ آذار، وتحديدا في العاصمة السعودية الرياض.

عيدكم مبارك وانا وجمهوري عيدنا عيدين عيد الفطر وعيدي بشوفتكم ومن رياض العز الى عروس البحر الاحمر جده وحفل يليق الا بجمهوري من دار زايد الخير والفخر بجيكم الى دار سلمان العز والفخر انا بنتكم بنت الامارات والسعوديه وبنت الخليج يوم السبت القادم من ٦/٨ يونيو انا في بيتي وعند اهلي pic.twitter.com/ga0ZX3dqOm — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) June 3, 2019

​واندرج وقتها هاشتاغ "#أحلام_في_الرياض"، ضمن الموضوعات الأكثر رواجا في "تويتر" السعودية، الذي قام فيه الحاضرون للحفل بمشاركة بعض لقطاته.