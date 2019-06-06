اتهام الفنانة المصرية زينة بالتورط في سرقة منزل "جواهرجي"

كشفت تقارير صحفية مصرية تورط الفنانة المصرية، زينة، في جريمة سرقة منزل صاحب محلات جواهر شهير في أحد الأحياء السكنية الراقية بالقاهرة.

ونشر موقع "مصراوي" تقريرا، أشار فيه إلى نيابة القاهرة الجديدة، تحقق حاليا في احتمالية تورط الفنانة زينة في سرقة فيلا "جواهرجي" وزوجته في أحد الأحياء السكنية الراقية.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن خادمة أجنبية سرقت مشغولات ألماس من الفيلا، وهربت في سيارة جيب، اتضح للشرطة فيما بعد أنها مملوكة للفنانة زينة.

وقالت النيابة، وفقا للموقع المصري، إن التحريات أفادت بأن فرد أمن للحي الراقي، شاهد سيارة جيب تخرج من الحي وبها الخادمة الأجنبية، وبتفريغ كاميرات المراقبة، اتضح أن السيارة مملوكة للفنانة زينة، خاصة وأن توقيت خروج ودخول السيارة وهروب المتهمة متزامن مع توقيت حدوث السرقة.

من جانبه، رد محامي الفنانة زينة، معتز الدكر، على ذلك الأمر، مشيرا إلى أنه سيطلع على التحريات المذكورة لتتمكن موكلته من الرد على تلك الاتهامات، فيما أشار الموقع إلى أن الفنانة المصرية، رفضت الرد على تلك الاتهامات.

التحريات تُشير إلى تورط "زينة" في التحريض على سرقة "جواهرجي".. ومحاميها يردhttps://t.co/sAznbVzM3a pic.twitter.com/9nOZEm8qDo — مصراوي (@masrawy) June 6, 2019

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ولكن ردت الفنانة زينة على تلك الاتهامات في منشور عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، نشره موقع "صدى البلد"، قالت فيه إن الاتهام كيدي، لخلاف نشب بينها وبين أصحاب الفيلا.