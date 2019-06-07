بعد إعلانها المفاجئ في العيد... إليسا تتحدث عن "قلب هيفاء وهبي"

أثارت المطربة اللبنانية، إليسا، قلق معجبو المطربة هيفاء وهبي عليها، وذلك بسبب رسالتها لها، بعدما أعلنت عن تعرضها لوعكة صحية، كانت السبب في غيابها عن شهر رمضان.

وغردت إليسا لهيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "سلامة قلبك يا هيفاء، عزيزتي أتمنى أن تتحسني قريبا".

@HaifaWehbe salemet albik my dear, hope u will get well very soon❤🤗 — Elissa (@elissakh) June 6, 2019

​وكانت هيفاء وهبي فجرت مفاجأة وصفتها تقارير إعلامية بالصادمة، حول سر غيابها طوال شهر رمضان.

وجاءت تصريحات هيفاء وهبي، خلال تغريدة نشرتها على حسابها عبر "تويتر"، والتي كانت تهنيء فيها الجميع بأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت هيفاء وهبي إن سر غيابها طول شهر رمضان عن أي أعمال درامية أو مقابلات حوارية أو حتى الظهور إعلاميا أو في أي حفلات هو إصابتها بوعكة صحية، بحسب قولها.

وتابعت: "عيد مبارك… ينعاد على الجميع، اعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية اتعرض لها منذ أكثر من شهر".

ومضت: "خلوني بصلواتكم وان شاء الله أعود لكم قريبا… الحمد لله على كل شيء… عيد مبارك".

#عيد_مبارك ، ينعاد على الجميع.

أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر…خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً.

الحمدلله على كل شئ#eidmubarak — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 4, 2019

ولم تفسر هيفاء وهبي ما هي تلك الوعكة الصحية التي تمر بها.

جدير بالذكر أن الفنانة هيفاء وهبي حلت ضيفة شرف في بعض حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وبطل "مسرح مصر" محمد عبد الرحمن.

مسلسل "الواد سيد الشحات" من إنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.