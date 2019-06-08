تسجيل
08:20 08 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    وجبة سريعة

    علماء يتحدثون عن خطورة الوجبات السريعة على الأطفال

    © Photo / Pixabay
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    التناول المستمر للوجبات السريعة يؤدي إلى تراكم المواد الخاصة التي تساهم في تطور الحساسية الغذائية في الجسم.

    وقال أطباء الحساسية الإيطاليون في مؤتمر ESPGHAN إن هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال ويمكن أن يفسر لماذا يعاني كل عاشر شخص في البلدان المتقدمة من مشكلات مماثلة.

    وقال روبرتو كاناني من جامعة نابولييتان في إيطاليا: "لا يمكن لأي نظرية أو نموذج موجود أن يكشف عن سبب زيادة عدد حاملي الحساسية الغذائية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. يمكن لتراكم عدد كبير من المنتجات النهائية من السكر في جسم عشاق الوجبات السريعة أن يفسر حدوث هذا الوباء".

    وجبة سريعة
    © Photo / Pixabay
    العلماء يحددون العلاقة بين الوجبات السريعة والأمراض العقلية

    في السنوات الأخيرة، كشف العلماء العديد من السمات السلبية للنظام الغذائي الغربي، والذي يتميز بعدد كبير من السعرات الحرارية والأطعمة الدهنية. على سبيل المثال ، قبل عامين ، اكتشف العلماء أن الأطعمة الدهنية تساهم في تطور مرض الزهايمر وتغيير عمل الدماغ بطريقة تجعل الشخص يأكل أكثر.

    بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الأطباء وخبراء التغذية مؤخرًا أن الوجبات السريعة تجعل الشخص ينسى أنه أكل بالفعل ويساهم أيضًا في تطور العقم بين النساء، ويضاعف احتمال فقدان الخصوبة تقريبًا مقارنة بالنظام الغذائي العادي.

    اكتشف كاناني وزملاؤه سمة سلبية أخرى للحمية الغربية بشكل عام والوجبات السريعة على وجه الخصوص، حيث راقبوا صحة ستة عشر طفلاً في سن ما قبل المدرسة وفي سن المدرسة الابتدائية. عانى بعضهم من الحساسية الغذائية، في حين أن آخرين لم يكن لديهم مثل هذه المشاكل أو كانوا مصابين بالربو.

    حاول العلماء اكتشاف ما أدى بالضبط إلى تطور الشكل الأول من الحساسية، ومقارنة ما تناولته كل المجموعات الثلاث من أطفال ما قبل المدرسة وتلاميذ المدارس، والظروف التي يعيشون فيها، وكيف اختلفت تحليلاتهم.

    تشير هذه المقارنة إلى أن الأطفال الذين يعانون من الحساسية الغذائية لديهم اثنين من السمات المشتركة التي تفصلهم عن المشاركين الآخرين في الدراسة. لقد تناولوا كميات كبيرة من الوجبات السريعة، واحتوت أجسامهم على الكثير من البروتينات والجزيئات الدهنية المغطاة بالكربوهيدرات.

    تتراكم هذه المركبات، التي تُعرف باسم "المنتجات النهائية للجليك"، في الطعام بكميات كبيرة أثناء المعالجة الحرارية طويلة الأجل إذا كانت تحتوي على كميات كبيرة من السكريات.

    وهي تتحلل بشكل سيء، ويعتقد العلماء منذ فترة طويلة أن تراكمها داخل جسم الإنسان يمكن أن يؤدي إلى تطور مرض السكري وتصلب الشرايين ومرض الزهايمر والأمراض الأخرى المرتبطة بالتهاب مزمن.

    ويلاحظ كاناني أن الربو والعديد من أشكال الحساسية الأخرى، تتطور أيضًا في كثير من الأحيان في الحالات التي يعاني فيها حامله المستقبلي من مشاكل مماثلة. هذا يقود العلماء الإيطاليين إلى افتراض أن المنتجات النهائية للجليكشنات وما يرتبط بها من اضطرابات في عمل الجسم قد تكون أحد الأسباب الرئيسية لتطوير وباء عالمي للحساسية الغذائية.

    ويدعم ذلك حقيقة أن هذا المرض أكثر شيوعًا بين سكان الولايات المتحدة وكندا والدول الأوروبية، حيث تمثل الوجبات السريعة حوالي نصف النظام الغذائي اليومي، وفي البلدان الفقيرة في آسيا وإفريقيا، حيث لم تتغلغل مطاعم الوجبات السريعة بعد، لا يوجد تقريبا.

    انظر أيضا:

    علماء يكتشفون خطر الوجبات السريعة... تصيبك بهذا المرض
    إزالة هذا الهرمون يسمح بتناول الوجبات السريعة دون زيادة في الوزن
    دراسة: تناول الوجبات السريعة يؤخر الحمل
    الكلمات الدلالية:
    أضرار الوجبات السريعة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الكرنفال في غيليندجيك على شرف افتتاح موسم العطلات والمنتجاب الصيفية الجديد
    "معركة البندورة" وزائران جديدان يستقران في موسكو...صور الأسبوع من "سبوتنيك
    إف-35
    "جون كينيدي" لن تحمل "إف-35"
    موقف دول العالم من الزي الإسلامي التقليدي
    موقف دول العالم من الزي الإسلامي التقليدي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك