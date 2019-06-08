طرق الحماية من ضربة الشمس

على خلفية الحرارة الشديدة التي تشهدها موسكو في هذا الأسبوع، تحدث أليكسي فودولازوف، وهو طبيب عام مؤهل تأهيلا عاليا، عن أساليب الحماية من ضربة الشمس.

ووفقا له، يجب أن تأخذ الماء معك إذا خرجت لأكثر من ساعة. لحماية نفسك من ارتفاع درجة الحرارة ، تحتاج إلى شرب 100-150 مل كل 15-20 دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر الطبيب أنه في الأيام الحارة، من الضروري ارتداء قبعة، وأخذ قسط من الراحة، يجب أن تذهب إلى الغرف المكيفة. في وسائل النقل التي لا يوجد فيها تكييف الهواء تحتاج إلى فتح النوافذ.

في 7 يونيو/حزيران، ارتفعت درجة حرارة الهواء في موسكو إلى 30.5 درجة لأول مرة منذ عام. في الأيام المقبلة، وفقًا للتنبؤات، من المتوقع ارتفاع الحرارة في منطقة العاصمة، والتي قد تستمر حتى 15-17 يونيو. في 8 و 9 يونيو ، يمكن أن ترتفع درجة حرارة الهواء إلى 33 درجة. وليس من المتوقع هطول الأمطار.