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17:29 08 يونيو/ حزيران 2019
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    ماجي صلاح تسير إلى جوار زوجها نجم فريق ليفربول المصري محمد صلاح

    بالفيديو... أسرار جديدة عن حياة زوجة الفرعون المصري محمد صلاح

    © REUTERS / PHIL NOBLE
    منوعات
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    نشر حساب "سوكر ستوريز" فيديو عن زوجة نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، ماجي محمد صادق، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، ووصفها بأنها "السر وراء نجاح مو صلاح العظيم في أوروبا"، وأنه لولاها لما كان وصل إلى ما هو عليه الآن.

    محمد صلاح
    © REUTERS / PHIL NOBLE
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    وجاء في الفيديو أن (محمد وماجى) كانا يعرفان بعضهما البعض منذ أيام الدراسة بالمدرسة في مصر وأنها كانت حب حياته.

    وأضاف التقرير المصور أنها برغم بعدها عن الأضواء إلا أنه "تعتبر الشيء الذي يربط صلاح بأرض الواقع وسط عالم الأضواء المزيف الزائل".

    كما أنها تسانده سواء في الحزن أو الفرح، وتقف بجانبه بمثابة نور الفنار الذي يرشده ويجعله في أمان دائمًا، ليستطيع أن يستمر في إبداعه.

    تحدث التقرير أيضاً عن عن قصة صلاح في مجال الرفق بالحيون وكيف أنه عندما كان لاعباً ناشئاً صادف كلبة ترعى جراءها الجدد فكان يجلب لهم الطعام كل يوم قبل التدريب.

    وقارن الموقع زوجة صلاح بأقرانها من زوجات وصديقات النجوم، مثل: جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو، وأنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي، وشاكيرا صديقة جيرارد بيكيه، لكنه اعتبرها غامضة أكثر منهن لأنها لا تظهر كثيرًا، ولا تهتم بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا تستعرض جمالها وجسمها عبر الصور والفيديوهات وذلك مراعاة لتعاليم الإسلام التي يتمسك بها صلاح وزوجته.

    كما يكشف التقرير عن سر لا يعلمه معظم الناس عن ماجي صلاح وهي أنها مثقفة ومتعلمة تحمل شهادات عليا وتعمل في مجال التكنولجيا الحيوية Bio-technology، وأنها المسؤولة عن ملف الأعمال الخيرية الذي يموله صلاح في مصر.

    وتُوّج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي في أول موسمين له مع ليفربول، كما توج الأسبوع الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق لأول مرة منذ 2005 ليصبح أول مصري يحرز لقب دوري الأبطال.

    وجاء في الفيديو الذي لا تتجاوز مدته الدقائق الأربع، أن صلاح تعرّف على ماجي خلال أيام دراستهما، وتزوجا في 2013 حينما كان يلعب في بازل السويسري.

    ويذكر مقطع الفيديو أن ماجي دائمًا ما تحضر مع زوجها في الإنجازات الكبرى، مثل المرتان التي فاز فيهما بالحذاء الذهبي، وفي المباراة الأسطورية بين ليفربول وبرشلونة، والتي انتهت لصالح "الريدز" بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء.

    وحقق الفيديو أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال أقل من 24 ساعة، كما تمت مشاركته نحو 30 ألف مرة خلال المدة نفسها.

    ويقضي الفرعون المصري محمد صلاح حاليًا إجازة قصيرة في مصر قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب المصري الذي سيستضيف نهائيات كأس الأمم الأفريقية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار محمد صلاح, أخبار الرياضة, ليفربول الإنجليزي, زوجة محمد صلاح, ماجي صلاح, محمد صلاح, ليفربول, مصر
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