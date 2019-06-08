بالفيديو... سعودي يهزم 50 مصارعا ويفوز في أكبر نزال بتاريخ "WWE"

وتمكن "الشهيل" من هزيمة 50 نجما من نجوم المصارعة الحرة، بداخل حلبة واحدة، وذلك في المهرجان الذي أقيم أمس الجمعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، بجدة في المملكة العربية السعودية.
There are 50 men in this ring.— WWE Universe (@WWEUniverse) June 7, 2019
We repeat, 🗣 THERE ARE 50 MEN IN THIS RING!!!!#WWESSD pic.twitter.com/s4W1IjUP7r
ويعد منصور الشهيل، البالغ من العمر، 21 عاما، والمنحدر من مدينة الرياض، هو السعودي الوحيد الذي سبق له وأن خاض تجارب عدة في عالم المصارعة، خاصة وأنه عاش معظم حياته في الولايات المتحدة الأمريكية.
HE'S DONE IT!!!!!!!!!!!!!@KSAMANNY has won the biggest #BattleRoyal in @WWE history at #WWESSD!!! pic.twitter.com/1jcQlN0aWf— WWE (@WWE) June 7, 2019
Wow! Look at the crowd reaction when @KSAMANNY won the battle royal at #WWESSD. Kids in the crowd were crying seeing someone from their country win a big match in WWE. pic.twitter.com/gBPqXLfOVn— Ryan Satin (@ryansatin) June 7, 2019
ومن أبرز النزالات التي شهدها مهرجان "سوبر شوداون" في جدة، اللقاء الأول الذي جمع بين أسطورتي المصارعة الحرة، أندرتيكر وغولدبرغ، والذي انتهى بفوز أندرتيكر.
He's calling for it!— WWE Universe (@WWEUniverse) June 7, 2019
Is it time for @Goldberg to #RestInPeace? #WWESSD pic.twitter.com/RCRu6COst4
يشار إلى أن عرض "سوبر شوداون" هو الثالث في المملكة العربية السعودية والثاني في جدة.
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