بالفيديو... سعودي يهزم 50 مصارعا ويفوز في أكبر نزال بتاريخ "WWE"

في مفاجأة من العيار الثقيل، حقق المصارع السعودي، منصور الشهيل، فوزا في مهرجان "سوبر شوداون"، الذي يعد الأكبر في تاريخ شركة المصارعة العالمية الترفيهية "WWE".

وتمكن "الشهيل" من هزيمة 50 نجما من نجوم المصارعة الحرة، بداخل حلبة واحدة، وذلك في المهرجان الذي أقيم أمس الجمعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، بجدة في المملكة العربية السعودية.

There are 50 men in this ring.



We repeat, 🗣 THERE ARE 50 MEN IN THIS RING!!!!#WWESSD pic.twitter.com/s4W1IjUP7r — WWE Universe (@WWEUniverse) June 7, 2019

ويعد منصور الشهيل، البالغ من العمر، 21 عاما، والمنحدر من مدينة الرياض، هو السعودي الوحيد الذي سبق له وأن خاض تجارب عدة في عالم المصارعة، خاصة وأنه عاش معظم حياته في الولايات المتحدة الأمريكية.

Wow! Look at the crowd reaction when @KSAMANNY won the battle royal at #WWESSD. Kids in the crowd were crying seeing someone from their country win a big match in WWE. pic.twitter.com/gBPqXLfOVn — Ryan Satin (@ryansatin) June 7, 2019

ومن أبرز النزالات التي شهدها مهرجان "سوبر شوداون" في جدة، اللقاء الأول الذي جمع بين أسطورتي المصارعة الحرة، أندرتيكر وغولدبرغ، والذي انتهى بفوز أندرتيكر.

​يشار إلى أن عرض "سوبر شوداون" هو الثالث في المملكة العربية السعودية والثاني في جدة.