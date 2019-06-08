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19:05 08 يونيو/ حزيران 2019
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    المطربة المصرية أنغام

    بالفيديو... أنغام تكذب أصالة وتؤكد: حبل الود انقطع دون رجعة

    © AFP 2019 / MOHAMED ELMAYMONY
    منوعات
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    كذّبت المطربة المصرية، أنغام، تصريحات المطربة السورية، أصالة نصري المستمرة بشأن أنهما صديقتان، مؤكدة أن علاقتهما لا تتعدى الزمالة.

    وأكدت في تصريحاتها لبرنامج "توأم روحي"، المذاع على فضائية "بي إن" القطرية، ومن تقديم الإعلامي اللبناني، نيشان: "لم نكن أصدقاء وإنما زميلات، وكانت تخبرني بأشياء خاصة بها، لكن أنا لم أكن أخبرها بخصوصياتي لأن لدي الأقرب منها لأشاركه خصوصياتي".

    المطربة المصرية أنغام
    © Photo / Facebook/ AnghamFans
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    وتابعت: "أصالة لديها صيغة مبالغة وكانت تعطي انطباعا بأننا أخوات، وهذا ليس حقيقيا، فنحن زميلات نحترم بعضنا ودخلنا بيوت بعض وأكلنا خبزا وملحا معا، ولكن توجد ادعاءات غير حقيقية، أصالة لا تحبني بالشكل الذي كانت تدعيه".

    وجاءت تصريحات أنغام، ردا منها على مهاجمهة أصالة نصري لها، وذلك بعد زواجها من الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجا من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة.

    واختتمت أنغام تصريحاتها عن أصالة: "زواجي لم يكن السبب في خسارة صداقات، لكن حبل الود مع أصالة انقطع نهائيا بلا رجعة، ولا يمكن أن نعود كما في السابق".

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    انغام انا واصاله زميلات مش صديقات زي ما هي بتدعي….!. رايكم بكلامها ؟؟؟؟……… ، #انغام. #رضوى_الشربيني 🌺 #احمد_ابراهيم #غنوه. #نجوم #حفلات #دينا_الشربيني #مصر #العراق #القاهره #السعوديه #دبي #زي_الشمس #مطربة_مصر_الاولى #اكسبلور #يوسف_الشريف #سميره_سعيد #نوال_الكويتيه #امير_طعيمة #ايمن_بهجت_قمر#ياسمين_صبري #محمد_رمضان #اصالة_نصري #انغامي #اصاله_نصري #مشاهير #مشاهير_مصر #alshiaka_magazine.

    A post shared by ALSHIAKA MAGAZINE مجلة الشياكة (@alshiaka_magazine) on Jun 7, 2019 at 4:59pm PDT

    وشهد برنامج "توأم روحي" على أول لقاء تلفزيوني لأنغام مع زوجها احمد إبراهيم، بعد زواجهما.

    وكانت أصالة نصري، تحدثت في حوار مع برنامج "عايشة شو"، الذي أذيع طوال شهر رمضان، عن طبيعة الخلاف بينها وبين أنغام قائلة: "هناك أشخاص يكونوا شاطرين في خراب البيوت، وعلى أنغام أن تعلم أن الحب والعشق لا يمكن أن يأتي على حساب خراب بيوت بها أطفال، صداقتي بها انتهت، ولن تعود كما كانت، لأني لا أحب مثل تلك التصرفات من أي شخص إطلاقا، لأن عندي أشخاص من دمي عانوا منه".

    وتابعت "حذفت أنغام وعملت لها بلوك من كل صفحاتي الشخصية على مواقع التواصل، لقد انتهت علاقتي بها تماما".

    المطربة السورية أصالة نصري
    © Photo / Facebook/AssalaOfficial
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    واستطردت بقولها "أجرت أنغام منذ فترة حوارا تلفزيونيا وسألت عن صديقتها المقربة التي تتمنى أن يذهبا معا لرحلة، وأنا أعلم كم أمثل لها وكيف أني أغلى الغاليين على قلبها، لكنها تعمدت ألا تذكرني، ولم تنساني سهوا، لكنها لم تعلم أني لا أنسى أبدا".

    ومضت "أدركت وقتها أني كنت مندفعة في هذه الصداقة جدا فوق الخيال، مع إنها زميلة ومنافسة، لا أعرف حتى الآن إن كانت تستحق مدى محبتي لها أم لا، ولم أعاتبها لأني لا أحب العتاب، زعلي منها كبير، ولا أريد الحديث معها ومن المستحيل أن تعود علاقتنا كما كانت".

    وأتمت: "غضبي يصبح سيئا، إذا أحسست بالغدر، وأنا شعرت بالغدر مما فعلته أنغام، وما حدث منها موقف معلن لا يكفيه أي اعتذار".

    وأعلنت أنغام زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

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