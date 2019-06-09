جملة قالها فنان عربي هل تكون وراء إصابة محمد نجم بجلطة أدت لوفاته (فيديو)

هاجم شريف نجل الفنان الراحل محمد نجم، الفنان المصري أحمد آدم، واتهمه بأنه سبب إصابة والده بجلطة بعد حديثه في برنامج "شيخ الحارة".

وقال نجم في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يرغب في الحديث عن أزمة والده مع الفنان أحمد آدم بعد حلقة شيخ الحارة، التي تسببت في مرضه ووفاته.

وتابع، حديثه عن أحمد آدم قائلا: "قال في حق والدي كلام لا يصح عن نجم كوميدي كبير له تلامذته، وأحمد آدم كان من ضمن تلامذته الفاشلين"، مشيرا إلى أن والده أصيب بوعكة صحية، بعد ارتفاع ضغط الدم، عقب مشاهدة الحلقة وفي اليوم التالي تم إجراء أشعة رنين مغناطيسي له على المخ، فأظهرت إصابته بجلطة كبيرة جدا.

وتابع: "الأعمار بيد الله والدوام لله، ولكن حديث أحمد آدم في شيخ الحارة بشكل سيئ عن والدي كان سببا في تدهور حالته الصحية".

يأتي ذلك، بعدما هاجمت أرملة الفنان الراحل محمد نجم، برنامج "شيخ الحارة" الذي قدمته بسمة وهبة، وأثار الجدل خلال شهر رمضان، وصدر قرار بإيقافه على خلفية عدة أزمات.

وأكدت أرملة الفنان الراحل للإعلامي وائل الإبراشي أثناء تقديمه واجب العزاء أنها لن تترك حق زوجها، مشيرة إلى أن لقاء الفنان أحمد آدم وتصريحاته كانت سببا في مرضه ومن ثم وفاته.

وقالت "أنا مش هسيب حقه، والله العظيم ما هسيب حقه، إنت قولت لشريف لما بابا يقوم يرد لكن بابا مقمش ومات"، وتابعت: "عشان اللي حصل ده أنا مش هسيب حقه.. حق محمد نجم مش هسيبه"، لكنها لم توجه اتهاما لأي طرف.

الكلمات التي أطلقتها أرملة الراحل محمد نجم أثارت الكثير من اللغط والتخمينات لمحاولة تفسيرها، والتي ربطها البعض بحلقة الفنان أحمد آدم في برنامج "شيخ الحارة" والتي عرض خلالها مقطع فيديو للنجم الراحل ينتقد فيه آدم، والذي جعل الأخير يرد بأن محمد نجم دخل مرحلة الشيخوخة ولا يميز ما يقوله.