بالصور... مبلغ خيالي لمنزل براد بيت وجنيفر أنيستون

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الزوجان امتلكا المنزل بين عامي 2001 و2006، وقام براد بيت وجينفر أنيستون بشرائه بعد عام من زواجهما وبيعه في نهاية المطاف بعد 12 شهرا من طلاقهما.
واشترى الزوجان المنزل مقابل نحو 14 مليون دولار، لكن قيمته وصلت الآن إلى نحو 4 أضعاف هذا المبلغ.
Brad Pitt and Jennifer Aniston's former mansion in Beverly Hills hits the market for $49M https://t.co/kMUdA2gAPO pic.twitter.com/9yKAw81XgF— Celebrity News (@CelebrityN_More) June 6, 2019
وانتشرت عدة صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فخامة المنزل الذي بني في 1934 من قبل فريدريك مارك، وبتصميم المهندس والاس نيف.
Look inside Brad Pitt and Jennifer Aniston's £40million Beverly Hills love nest https://t.co/FjsJMY4EZT pic.twitter.com/PS1HOTkf4y— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) June 8, 2019
وتبلغ مساحة المنزل 12 ألف قدم مربعة، ويضم 5 غرف نوم و12 حماما، ويعود التصميم الداخلي له إلى ما بعد الثلاثينيات من القرن الماضي، ويتميز بأرضيات رخامية في المطبخ وغرفة طعام ضخمة يمكن أن تستوعب 20 شخصا.
Brad Pitt and Jennifer Aniston’s Former Beverly Hills Estate Lists For $56M #realestate #feedly https://t.co/WhcaOt3P1E pic.twitter.com/NePsfSsFRF— C21SimpsonAssoc (@C21SimpsonAssoc) June 8, 2019
ويوجد بالمنزل غرفة خاصة للسينما في الطابق السفلي، وتفتح غرفة المعيشة الضخمة على منطقة ترفيهية في الهواء الطلق مع مدفأة وحمام سباحة ضخم.
Brad Pitt and Jennifer Aniston’s former mansion in Beverly Hills hits the market for $49M https://t.co/hx2XAfQBUa pic.twitter.com/RXUuuQ7qwg— Distinct Today (@DistinctToday) June 6, 2019
وكثرت الشائعات في الفترة الأخيرة حول ما إذا كان الممثل الأمريكي براد بيت سيعود إلى زوجته السابقة جينفر أنيستون وذلك بعد مضي 14 عاما على انفصالهما.
The Former Mansion of Brad Pitt and Jennifer Aniston on Market will Seller Profit https://t.co/IldJUSUg5U pic.twitter.com/4GtW4HDJhL— Joseph Sobin (@JosephSobin) June 3, 2019
وقام براد بيت بالتعليق على الموضوع عندما صادفه الصحفيون وهو عائد إلى سيارته تسلا وسألوه عن الشائعات، حيث جاوب ببساطة، يا إلهي، وجلس في سيارته.
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