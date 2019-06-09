بالصور... مبلغ خيالي لمنزل براد بيت وجنيفر أنيستون

طرح منزل الزوجية الذي تعود ملكيته إلى براد بيت وجينفر أنيستون للبيع مقابل مبلغ خيالي وصل لـ56 مليون دولار.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الزوجان امتلكا المنزل بين عامي 2001 و2006، وقام براد بيت وجينفر أنيستون بشرائه بعد عام من زواجهما وبيعه في نهاية المطاف بعد 12 شهرا من طلاقهما.

واشترى الزوجان المنزل مقابل نحو 14 مليون دولار، لكن قيمته وصلت الآن إلى نحو 4 أضعاف هذا المبلغ.

Brad Pitt and Jennifer Aniston's former mansion in Beverly Hills hits the market for $49M https://t.co/kMUdA2gAPO pic.twitter.com/9yKAw81XgF — Celebrity News (@CelebrityN_More) June 6, 2019

​وانتشرت عدة صور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فخامة المنزل الذي بني في 1934 من قبل فريدريك مارك، وبتصميم المهندس والاس نيف.

Look inside Brad Pitt and Jennifer Aniston's £40million Beverly Hills love nest https://t.co/FjsJMY4EZT pic.twitter.com/PS1HOTkf4y — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) June 8, 2019

​وتبلغ مساحة المنزل 12 ألف قدم مربعة، ويضم 5 غرف نوم و12 حماما، ويعود التصميم الداخلي له إلى ما بعد الثلاثينيات من القرن الماضي، ويتميز بأرضيات رخامية في المطبخ وغرفة طعام ضخمة يمكن أن تستوعب 20 شخصا.

​ويوجد بالمنزل غرفة خاصة للسينما في الطابق السفلي، وتفتح غرفة المعيشة الضخمة على منطقة ترفيهية في الهواء الطلق مع مدفأة وحمام سباحة ضخم.

Brad Pitt and Jennifer Aniston’s former mansion in Beverly Hills hits the market for $49M https://t.co/hx2XAfQBUa pic.twitter.com/RXUuuQ7qwg — Distinct Today (@DistinctToday) June 6, 2019

​وكثرت الشائعات في الفترة الأخيرة حول ما إذا كان الممثل الأمريكي براد بيت سيعود إلى زوجته السابقة جينفر أنيستون وذلك بعد مضي 14 عاما على انفصالهما.

The Former Mansion of Brad Pitt and Jennifer Aniston on Market will Seller Profit https://t.co/IldJUSUg5U pic.twitter.com/4GtW4HDJhL — Joseph Sobin (@JosephSobin) June 3, 2019

​وقام براد بيت بالتعليق على الموضوع عندما صادفه الصحفيون وهو عائد إلى سيارته تسلا وسألوه عن الشائعات، حيث جاوب ببساطة، يا إلهي، وجلس في سيارته.