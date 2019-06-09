هروب جماعي لـ 14 أسدا من حديقة

تمكن 14 أسدا من تخطي حدود حديقة "كروغر" في شمال شرقي جنوب أفريقيا بالقرب من الحدود مع موزمبيق.

ووفقا لصحيفة "غارديان"، أصدرت السلطات تحذيرا للسكان في المناطق القريبة بالبقاء متيقظين في جميع الأوقات بعد رصد أحد الأسود بالقرب من أحد المناجم الضخمة.

ولم يتضح كيف فرت الأسود من حديقة "كروغر"، لكن متحدثا باسم الحكومة أكد أن حراس الغابات يراقبون الحيوانات عن كثب، مؤكدا أنه سيتم الإمساك بها وإعادتها.

وعادة ما تكون الحدائق الوطنية محاطة بأسيجة عالية، تعتقد السلطات أن الحيوانات غير قادرة على القفز فوقها.

وتعد "كروغر" واحدة من أكبر الحدائق البرية في أفريقيا، ومعظم أجزائها محاط بسياج.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من مقتل طفل في الثانية من عمر بأنياب فهد داخل مجمع موظفين محمي بأسلاك شائكة في حديقة "كروغر" نفسها.

يشار إلى مساحة حديقة "كروغر" في جنوب أفريقيا تصل إلى نحو 5 ملايين فدان، وتؤوي أكثر من 500 نوع من أنواع الطيور، و147 حيوانا من الثدييات.