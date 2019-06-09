راموس يتزوج ويلزم المدعويين بشروط غريبة

يعقد نجم ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، قرانه على الصحفية والمذيعة التلفزيونية بيلار روبيو، في الخامس عشر من يونيو/ حزيران الجاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المدعويين إلى حفل الزفاف سيكون عليهم الالتزام ببعض الشروط الصارمة والغريبة.

ومن المقرر أن يعقد قران اللاعب على الصحفية والمذيعة التلفزيونية، في كاتدرائية بمدينة إشبيلية، وتشمل شروط حضور الزفاف، عدم إدخال الهواتف.

وأضافت الصحيفة أنه من المرجح أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو حماية خصوصية العروسين وتفادي التقاط صور "غير مرغوب فيها".

وعلى المدعويين أيضا، عدم ارتداء مجموعة من الألوان خلال الزفاف، ويتعلق الأمر بكل من الأحمر والبرتقالي والأخضر، دون الكشف عن سبب ذلك.

ويحضر حفل الزفاف نحو 500 مدعو، في مزرعة فسيحة من 44 هكتارا ببلدة بوليلوس، في مقاطعة هويلفا غربي البلاد.

يشار إلى أن راموس، 33 عاما، سيتزوج من صديقته التي تكبره بـ8 أعوام، بعد علاقة بدأت عام 2012، علما أن لديهما 3 أبناء، سيرجيو جونيور (5 أعوام)، وماركو (3 أعوام)، وأليخاندرو (عام).