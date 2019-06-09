رأس سمكة مقطوع يطحن علبة معدنية (فيديو)

ويظهر في الفيديو مدى قوة فك هذا النوع من الأسماك، الذي فتك بعلبة المشروب الغازي المصنوعة من الألمونيوم.

"الأنقليس الذئبي"، من فصيلة أسماك الذئب التي تعيش في شمال المحيط الهادئ.

ولا يشكل هذا النوع أي خطورة على البشر، رغم قوة فكيه.