أشهر شخص على "إنستغرام"

اعتمد القائمون على الموقع في تحديد أشهر الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي بالاعتماد على عدد من العوامل، منها استمرارية المشترك في وضع المواد على صفحته الخاصة وحصوله على الإعجابات، بالإضافة لتحليل بيانات الصفحات المزورة والحقيقية، لمعرفة المشتركين الحقيقيين.

وبحسب القائمة التي نشرتها صحيفة "صن" البريطانية، فإن المغنية الأمريكية، سيلينا غوميز، تربعت على القائمة حيث وصل عدد متابعيها إلى 150 مليون شخص، بمتوسط عدد من الإعجابات وصل لـ4,6 مليون إعجاب.

واحتلت عارضة الأزياء كايلي جينر المرتبة الثانية بمعدل 3,6 مليون إعجاب للصورة الواحدة.

وحل نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس، كريستيانو رونالدو في المرتبة الثالثة والذي يوجد لديه عدد مشاركين أكثر من غوميز و جينر ليصل الى 170 مليون الى أن متوسط عدد الإعجاب بصوره يصل الى 2,8 مليون إعجاب.

وفي المرتبة الرابعة حل النجم الأرجنتيني ونادي برشلونة، ليونيل ميسي، بمتوسط عدد من الإعجاب يصل الى 2,5 مليون.