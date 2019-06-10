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18:26 10 يونيو/ حزيران 2019
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    المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب

    مصر... بيان جديد من نقابة المهن الموسيقية بشأن شيرين

    © Photo / Facebook/OfficialSherine
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    أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيان توضيحي لما نشر سابقا بشأن إلغاء قرار وقف الفنانة شيرين عبد الوهاب الصادر من النقابة بجلسة المجلس بتاريخ 29 مايو الماضي.

    وأوضحت النقابة أن هذا القرار بناء على اعتذار الفنانة شيرين للشعب المصري والنقابة على ما بدر منها أثناء حفلها بدولة البحرين لذلك أكتفت النقابة بفترة الإيقاف السابقة والتي تجاوزت الشهرين وإلغاء قرار الإيقاف، بحسب صحيفة "أخبار اليوم".

    وتابعت النقابة بأن الإفادة التي نشرت سابقا لم تكن تبين سبب الإلغاء ولذلك لزم نشر نص القرار.

    حسام حبيب مع شيرين عبد الوهاب
    © Photo / Facebook/OfficialSherine
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    وقالت النقابة: "بشأن أزمة شيرين الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية وإصدار قرار بوقفها عن العمل منذ أكثر من شهرين علي خلفية حفلها الأخير بدولة البحرين، فقد أصدرت النقابة بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/5/2019 قرار بالإكتفاء بمدة الوقف الماضية وإلغاء القرار من تاريخ الجلسة، بناءا علي إعتذار مكتوب إلى النقابة تعتذر للشعب المصري ونقابة المهن الموسيقية وعلي رأسها الفنان هاني شاكر، وأوضحت أيضا أنها لم تكن تقصد أي معنى يفهم منه إساءة لبلدها مصر".

    وبخصوص ما نشر علي بعض المواقع بشأن إلغاء قرار الوقف والحفظ، أوضح المتحدث الرسمي للنقابة، أن ما نشر ليس نص القرار وإنما هي إفادة تعطى لصاحب الشأن ليقدمها لأي جهة إذا طلب منه ذلك، وأن هذه الإفادة لم تتضمن أسباب الإلغاء وليست حجة علي النقابة بالشكل التي نشرت به.

    هذا وقد أخطرت نقابة الموسيقيين، الفنانة شيرين عبد الوهاب ، بأنها قامت بحفظ التحقيقات فى واقعة اتهامها بالإساءة إلى مصر فى إحدى الحفلات المقامة بدولة عربية.

    وقال البيان الصادر: "نفيدكم بأن مجلس النقابة بجلسة 29 مايو رفع الإيقاف، وحفظ التحقيق، نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

    ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، قال أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، في وقت سابق، إن قرار النقابة بشأن التحقيق مع شيرين عبد الوهاب سيخرج يوم الأحد المُقبل بعد الاطلاع علي المستندات التي قدمها حسام لطفي محاميها.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    بيان, شيرين عبد الوهاب, فن, منوعات, مصر
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