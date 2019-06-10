"متحول برأسين"... المولود الوحيد في "تشرنوبل" يستعد للاحتفال بعيد ميلاده الـ20 (صور)

تستعد الطفلة الوحيدة المعروف أنها ولدت وترعرعت داخل منطقة انفجار تشرنوبل، للاحتفال بعيد ميلادها الـ20.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، ولدت ماريكا سوفينكو للأم ليديا وزوجها ميخائيل في عمق منطقة انفجار تشرنوبل في عام 1999، أي بعد عقد من الكارثة.

وتصدرت ماريكا، عناوين الصحف منذ 19 عاماً، عندما أصبحت أول طفلة وحيدة تولد وتعيش على مقربة من المفاعل النووي رقم 4 المسبب في كارثة تشرنوبل.

Chernobyl girl: Only baby born inside exclusion zone is now fit and healthy studenthttps://t.co/HozAZ8j8U8 pic.twitter.com/vHR427fzzc — Daily Star (@Daily_Star) June 9, 2019

ولا تظهر شخصية ماريكا في المسلسل الجديد الذي يعرض قصة حادث المفاعل، رغم رفض والدتها مغادرة المنطقة، كون الاتحاد السوفييتي لم يقدم لهما أي سكن بديل.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الأم ليديا لم تدرك أنها حامل حتى وضعت طفلتها بمساعدة زوجها، وعندما انتشر خبر ميلاد الطفلة، عامل البعض الأم كأنها "مجرمة" لولادة الفتاة في هذه الظروف الخطرة.

The only child ever to be born in the Chernobyl exclusion approaches her 20th birthday and says she's 'doing well' despite living off fish and milk from irradiated streams and fields as a girl

via https://t.co/BR8uKYmiL9 https://t.co/HYygPn7Xle — GEOFF K,RETIRED ROCK MUSICIAN&SOLO ENTERTAINER. (@Geoffkernow) June 10, 2019

واضطرت الطفلة إلى شرب ألبان الأبقار في المراعي التي تعرضت للإشعاع، وسبحت في المياه التي تعرضت لنفس الإشعاع.

وانتشرت شائعات حول ماريكا وهي في الخامسة من عمرها أنها "متحولة" وأن "لديها رأسين"، وأكدت الأم أن ابنتها تتمتع بصحة جيدة.

HBO's dramatization of the Chernobyl story has a few discrepancies with the historical event pic.twitter.com/vKaYAXKMPf — INSIDER (@thisisinsider) June 10, 2019

وتدرس ماريكا حالياً في إحدى مؤسسات التعليم العالي الرائدة في كييف خارج منطقة كارثة تشرنوبل.

ولا ترغب ماريكا اليوم في تسليط الضوء على ماضيها لأنها لا تهتم بكونها فريدة من نوعها من خلال ولادتها في تشرنوبل.