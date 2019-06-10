طبيب يحذر من فخ الترويج للسياحة الطبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

حذر الطبيب السعودي خالد النمر، من فخ الحسابات التي تروج للسياحة الطبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف النمر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتشرت هذه الأيام حسابات تدعو للسياحة الطبية في أماكن مختلفة من العالم فلا يجب الوقوع في فخ تلك الحسابات".

وتابع أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن تلك الحسابات تزعم وجود قدرة خارقة لما تصفه بـ"مواقع السياحة الطبية" في علاج الأمراض المزمنة مثل السكري، وضغط الدم، والقلب، والكلى، والروماتيزم، وبعض أنواع السرطانات.

كالعادة إنتشرت هذه الأيام حسابات تدعوا للسياحة الطبية في أماكن مختلفه من العالم فلا تقع في فخ تلك الحسابات التي تزعم قدرتها "الخارقة" في علاج الأمراض المزمنة مثل سكري/ضغط/قلب/كلى/روماتيزم/ بعض السرطانات. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) ١٠ يونيو ٢٠١٩

وبشأن الرسالة المتداولة عبر تطبيق واتسآب، حول الدراسة الكورية عن الكوليسترول، قال النمر: "إن الدراسة لم تأت بجديد في موضوع الكولسترول فما تناولته مفهوم قديم سبق طرحه مراراً في البحث العلمي، كما أنها أثبتت ضرر ارتفاع الكولسترول ولم تنفه"، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

واستكمل النمر، أن من لديه شك من موضوع ارتفاع الكولسترول وضرره فليسأل وزارة الصحة عبر الرقم "٩٣٧" فهي المرجع الرئيس، وأفضل من رسائل الواتسآب، محذراً في الوقت نفسه مرضى القلب والضغط ومن لديهم جلطات سابقة من خطورة إيقاف علاجات ارتفاع الكولسترول.

وحول فوائد المشي، قال النمر: "إن فائدة المشي في الوقاية من أمراض القلب تزداد بالإسراع فيه، ولو وصلت استطاعة الإنسان إلى المشي 5 كيلومترات في الساعة فأكثر".