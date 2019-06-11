اكتشاف جسر غامض يبلغ طوله 10 ملايين سنة ضوئية (صورة)

اكتشف علماء فلك جسرا يمتد بين مجموعتين من المجرات، تفصل بينهما 10 ملايين سنة ضوئية.

ووفقا لموقع "ساينس نيوز"، رصد العلماء مسارا من الحقول المغناطيسية والإلكترونات النسبية على طول خيوط تربط بين مجموعتين تسميان "Abell 0399" و"Abell 0401".

Intergalactic bridge between two galaxy clusters has been discovered with data from the #LOFAR telescope https://t.co/ppdtkF2PHn pic.twitter.com/LAw8DrcPPb — Low Frequency Array (@LOFAR) June 7, 2019

وحدد العلماء بقيادة فريق من المعهد الوطني للفيزياء الفلكية في مدينة كالياري الإيطالية، الجسر باستخدام التلسكوب اللاسلكي "LOFAR".

ويعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه، حيث يسلط الضوء على كيفية امتداد الحقول المغناطيسية وجزيئات الطاقة العالية على طول "الشبكات الكونية" التي تربط الأجسام البعيدة في الكون.