عرض موسيقي في السعودية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وحمل عنوان العرض الموسيقى اسم "من الستين للحين"، وهو عنوان معبر عما يحتويه العرض، إذ شهد عرض 60 أغنية سعودية تشمل المحطات الغنائية خلال العقود الفنية الماضية وحتى الآن، وتحديدا من عام 1960 إلى عام 2019، في مدة لم تتجاوز ساعة ونصف الساعة.

​وتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع العرض وتداول العديد منهم أغنيات وصور من الحفل.

​ولم يكتف منطمو العرض الموسيقى بالغناء فقط، وإنما في خلق أجواء ستينية، إذ كان منظمو الحفل يستقبلون الحضور بملابس الستينيات، وحركات كانت متداولة بين الشباب في تلك الحقبة.

​وبحسب موقع "العربية نت" السعودي، قال فريق العمل إن التجهيز للفعالية استغرق أسبوعين لتجهيز المسرح واختيار الفرقة الموسيقية والاستعراضية والأغاني والرقصات الشعبية.

​ولفت الموقع إلى أن فريق العمل جميعهم شباب سعودي، منهم مدير المشروع المهندس سعيد الزهراني، وسعود الرسلاني المنتج الفني، والمخرج للمسرح مبارك المزعل، ومخرج العرض زياد زهران، ومساعد المخرج عبد الله الشهراني.

#من_الستين_للحين

صراحه المُنظمين نفسك تخليهم ينظمون كل فعاليات الرياض من كثر ما هم يفتحون النفس ويخدمونك من كل قلب. شكرًا لصاحب الفكرة البسيطة والحلوه 🎼♥️@Enjoy_Saudi pic.twitter.com/CyaLRoJLgY — Abdulaziz EID (@abdulazizeid_) June 7, 2019

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