عرض موسيقي في السعودية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وحمل عنوان العرض الموسيقى اسم "من الستين للحين"، وهو عنوان معبر عما يحتويه العرض، إذ شهد عرض 60 أغنية سعودية تشمل المحطات الغنائية خلال العقود الفنية الماضية وحتى الآن، وتحديدا من عام 1960 إلى عام 2019، في مدة لم تتجاوز ساعة ونصف الساعة.
#من_الستين_للحين again pic.twitter.com/InXWOQ1XYd— Lorra (@xj29x) June 8, 2019
وتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع العرض وتداول العديد منهم أغنيات وصور من الحفل.
تفاعل وتناغم رائع من الحضور في #من_الستين_للحين 😍✨#هذا_العيد #عيدنا_غير #الرياض #ميادين_سكويرز pic.twitter.com/WakJ1yn9ti— SQUARES|ميادين (@Squares_ksa) June 9, 2019
ولم يكتف منطمو العرض الموسيقى بالغناء فقط، وإنما في خلق أجواء ستينية، إذ كان منظمو الحفل يستقبلون الحضور بملابس الستينيات، وحركات كانت متداولة بين الشباب في تلك الحقبة.
#من_الستين_للحين رهههيبين والله بدعوا الصدق 😍 pic.twitter.com/SjA8SUBbWe— Ghadeer Abdullah (@GadeerAbdullah7) June 4, 2019
وبحسب موقع "العربية نت" السعودي، قال فريق العمل إن التجهيز للفعالية استغرق أسبوعين لتجهيز المسرح واختيار الفرقة الموسيقية والاستعراضية والأغاني والرقصات الشعبية.
أسعدتونا وشرفوتنا بحضوركم العرض الأخير للفعالية الموسيقية #من_الستين_للحين 🎻❤#هذا_العيد #عيدنا_غير #الرياض #ميادين_سكويرز pic.twitter.com/OLc1oB6j6j— SQUARES|ميادين (@Squares_ksa) June 9, 2019
ولفت الموقع إلى أن فريق العمل جميعهم شباب سعودي، منهم مدير المشروع المهندس سعيد الزهراني، وسعود الرسلاني المنتج الفني، والمخرج للمسرح مبارك المزعل، ومخرج العرض زياد زهران، ومساعد المخرج عبد الله الشهراني.
#من_الستين_للحين— Abdulaziz EID (@abdulazizeid_) June 7, 2019
صراحه المُنظمين نفسك تخليهم ينظمون كل فعاليات الرياض من كثر ما هم يفتحون النفس ويخدمونك من كل قلب. شكرًا لصاحب الفكرة البسيطة والحلوه 🎼♥️@Enjoy_Saudi pic.twitter.com/CyaLRoJLgY
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