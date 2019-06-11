انهيار أطنان من الأسفلت في إحدى الطرق في الصين (فيديو)

انتشر شريط مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة انهيار طريق في مدينة ناننينغ في مقاطعة قوانغشي الصينية.

ويظهر الفيديو كيفية انهيار الطريق في غضون ثوان معدودة، واختفى الطريق تماما، حيث انهارت أطنان من الأسفلت وطبقات الأرض إلى موقع البناء المجاور.

Road collapsed in Nanning, S China's Guangxi due to complex geological conditions. No injuries were reported. pic.twitter.com/9TtIAg1N5W — People's Daily, China (@PDChina) June 10, 2019

ووفقا للبوابة الصينية " People"، فإن الطريق انزلق بشكل مرعب بسبب الظروف الجيولوجية الصعبة في المنطقة.

ولحسن الحظ، لم تتواجد سيارات، أثناء وقوع الحادثة. ووفقا لوسائل إعلام محلية لم يصب أحد بأذى.